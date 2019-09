20 de meciuri de urmarit in Europa in aceasta etapa. Atletico - Real, Man. United - Arsenal, Galata - Fener, printre partidele de intereres

Tot in aceasta etapa se joaca mai multe derby-uri in Europa.

Si aceasta saptamana programeaza meciuri interesante in Europa: „El Derbi Madrileno” in Spania (Atletico - Real), un derby in Anglia (Man. United - Arsenal), un meci istoric in Germania (Dortmund - Bremen), „Ezeli Rekabet” in Turcia (Galatasaray - Fenerbahce), “Zagrebacki derbi” in Croatia (Lokomotiva - Dinamo), „RA Derby” in Scotia (Rangers - Aberdeen), „Ntermpi ton Dikefalon Aeton” in Grecia (AEK - PAOK), „Derby Wallon” in Belgia (Liege - Charleroi) si multe alte intalniri tari.

Lokomotiva Zagreb - Dinamo Zagreb (Croatia, 1.HNL, vineri, 27 septembrie, 19.00)

Athletic Bilbao - Valencia (Spania, La Liga, sambata, 28 septembrie, 14.00)

Ol. Lyon - Nantes (Franta, Ligue 1, sambata, 28 septembrie, 14.30)

RB Leipzig - Schalke 04 (Germania, Bundesliga, sambata, 28 septembrie, 16.30)

Rangers - Aberdeen (Scotia, Scottish Premier League, sambata, 28 septembrie, 17.00)

FC Salzburg - Austria Viena (Austria, Osterreichische Bundesliga, sambata, 28 septembrie, 18.00)

Bordeaux - PSG (Franta, Ligue 1, sambata, 28 septembrie, 18.30)

Lokomotiv Moscova - Zenit St. Petersburg (Rusia, Premier League, sambata, 28 septembrie, 19.00)

Everton - Manchester City (Anglia, Premier League, sambata, 28 septembrie, 19.30)

Borussia Dortmund - Werder Bremen (Germania, Bundesliga, sambata, 28 septembrie, 19.30)

Galatasaray - Fenerbahce (Turcia, Super Lig, sambata, 28 septembrie, 20.00)

Atletico Madrid - Real Madrid (Spania, La Liga, sambata, 28 septembrie, 22.00)

Dinamo Kiev - Dnipro Dnipropetrovsk (Ucraina, Premier League, duminica, 29 septembrie, 17.00)

Standard Liege - Charleroi (Belgia, Pro League, duminica, 29 septembrie, 19.00)

Viktoria Plzen - Sparta Praga (Cehia, Czech Liga, duminica, 29 septembrie, 19.00)

AEK Atena - PAOK Salonic (Grecia, Super League, duminica, 29 septembrie, 19.30)

AC Milan - Fiorentina (Italia, Serie A, duminica, 29 septembrie, 21.45)

FC Sevilla - Real Sociedad (Spania, La Liga, duminica, 29 septembrie, 22.00)

Rio Ave FC - FC Porto (Portugalia, Liga Sagres, duminica, 29 septembrie, 22.00)

Manchester United - Arsenal (Anglia, Premier League, luni, 30 septembrie, 22.00)