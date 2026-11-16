Adaugă Sport.ro ca sursă preferată Urmărește Sport.ro în Google Discover

Daniel Claudiu Prodan s-a născut pe 23 martie 1972, în Satu Mare, și a încetat din viață pe 16 noiembrie 2016, la 44 de ani. Didi Prodan, așa cum este cunoscut de majoritatea colegilor lui, dar și a suporterilor, și-a început cariera de fotbalist la Olimpia Satu Mare, echipă la care a făcut junioratul și a debutat în fotbalul mare în 1991 la 19 ani. Fundașul central avea o calitate rar întâlnită, iar pasul la Steaua după doi ani a fost unul firesc. 1992 - 1997 a fost perioada în care jucat la Steaua, ca apoi să joace în străinătate la Atletico Madrid (1996-1998), Rangers (1998 - 2001) și ACR Messina (ianuarie 2000 - iunie 2000). Rocar și FC Național (fosta Progresul) au fost celelalte două echipe din România la care a jucat „Tătuca”, de la ultima s-a și retras din fotbal în iulie 2003.

Ciprian Prodan, mesaj emoționant la 10 zece ani de la moartea fratelui său: „Nici măcar o zi în care să nu-mi fie dor de tine” Fratele lui Didi a postat pe pagina oficială de Facebook un mesaj în care își plânge fratele după 10 ani de la dispariția sa. Ciprian Prodan a umplut de emoție rețelele de socializare. „Astăzi se împlinesc zece ani de când fratele meu a plecat. Dorul nu s-a stins, dar am învățat să trăiesc cu el, păstrând amintirea lui în fiecare pas pe care îl fac. Nu e mai departe, e aici, în felul în care îmi lipsește și în iubirea care rămâne. Didi vei rămâne pentru totdeauna în sufletul meu! Zece ani fără tine, dar nici măcar o zi în care să nu-mi fie dor de tine. Dumnezeu să te odihnească în pace, fratele meu drag!”, a posta fratele lui Didi Prodan pe pagina sa de Facebook, alături de o poză cu cei doi jucând unul împotriva celuilalt (Daniel Prodan la Progresul, Ciprian Prodan la Poli Timișoara).

Mesajul lui Gică Popescu după decesul lui Didi Prodan: „Generația de Aur joacă în minus” Gică Popescu, unul dintre liderii „Generației de Aur” a avut un mesaj emoționant la momentul decesului prietenului și partenerului său din defensiva naționalei României. „Am pierdut un coleg și un prieten pe care orice om și l-ar fi dorit aproape. Un suflet mare, care iubea atât de mult oamenii și răspândea în jurul lui numai bucurie. Cine l-a cunoscut pe Didi știe că era de ajuns să-l vezi zâmbind ca să te binedispună, iar dacă îți mai spunea și o poveste, îți schimba cu totul ziua. Plecarea lui ne-a sfâșiat pe toți. Pe cât de mari au fost bucuriile trăite împreună, pe atât de dureroasă este despărțirea de el. Avea planuri atât de mari cu fotbalul și își dorea din toată inima să schimbe lucrurile, să le facă să strălucească la fel ca înainte. Generația noastră de aur nu mai e în formulă completă. Ne e teribil de greu să «jucăm» în minus, dar îi promitem lui Didi că o să facem tot ce ne stă în putință pentru ca el să-și vadă, de acolo, de sus, visurile împlinite. Cu câteva minute înainte ca el să ne părăsească, ultimele lui cuvinte pentru mine au fost: «Sunt alături de tine, Gică!» Da, Didi, simt asta... Chiar dacă nu mai ești aici, vei fi prezent în sufletul meu pentru totdeauna. Rămas-bun, prieten de aur!”, a fost mesajul lui Gică Popescu.

Răzvan Prodan, consolat de Hristo Stoichkov la meciul de retragere al „Generației de Aur” În al cincilea minut al partidei, Ion Crăciunescu a oprit jocul, iar întreaga Arenă Națională a ținut un moment de reculegere în amintirea lui Daniel Prodan. Spectatorii au pregătit o scenografie impresionantă cu chipul lui Didi Prodan. După câteva momente, spectatorii și jucătorii aflați pe teren au început să aplaude, iar fiul marelui fotbalist a fost surprins cu ochii în lacrimi. În acele clipe, au fost surprinse secvențe impresionante, în care Hristo Stoichkov l-a îmbrățișat puternic pe Răzvan Prodan.

Duelul lui Didi Prodan cu Ronaldo „Dințiosul”: „I-am dat un cot în cap” Claudiu Niculescu a rememorat cum a povestit Didi Prodan duelurile sale cu „Ronaldo Brazilianul”, care la acea vreme evolua în tricoul Barcelonei, pe când fundașul român juca la Atletico Madrid. „Ne-a povestit cum a decurs prima lui întâlnire cu Ronaldo, Ronaldo 'Dinţosul'. Juca Atletico acasă cu Barcelona. Să vă spun cum spunea el: 'A început meciul, am început să îi dau, l-am călcat pe tendoane, i-am dat pumni pe la coaste, i-am dat un cot în cap. Am început să mă enervez că nu se văita, nu zicea nimic. L-am şi înjurat. Până la urmă m-am descurcat bine, a dat trei goluri la Madrid, în meciul tur, şi trei goluri la Barcelona'. Ăsta era stilul lui, noi abia aşteptam să ne spună finalul...”, a rememorat Claudiu Niculescu episodul, conform digisport.

Sursă foto: Facebook Fotbalisti Uitati Patru episoade cu Didi Prodan, istorisite de Florin Gardoș: "A intrat în cameră, noi dormeam" Florin Gardoș a fost invitat la emisiunea Poveștile Sport.ro. O imagine cu Didi Prodan l-a emoționat. Aparatul foto stochează imagini cu ajutorul cărora ne putem teleporta în trecut, în perioade care ne-au marcat în diferite feluri viața. Cuprindem cu privirea o fotografie și parcă suntem la ora și minutul în care a fost surprins momentul. Totul se derulează cu încetinitorul către trecut. Încet, puțin mai repede, repede, foarte repede. Ne reconectăm cu persoane dragi, cu locuri, cu victorii sau cu înfrângeri. Pentru Florin Gardoș o imagine cu sătmăreanul său, Daniel Prodan, a avut puterea de a declanșa patru episoade trăite alături de 'Tătuca'. Fotografia? O știți, e arhicunoscută. Suedia în galben, România în roșu. Speranțele de semifinale arse. Făcute scrum. Didi, în lacrimi... La Poveștile Sport.ro, Gardoș, actual manager la Chindia, a văzut imaginea, în studio. O știa, desigur.﻿

Ce sentimente îți stârnește această fotografie? Multe amintiri îmi stârnește poza asta, mi se face pielea de găină când văd imaginea asta. Cumva, parcă, toul a fost predestinat. Bunicii mei și părinții lui sunt de lângă Satu Mare, din aceeași localitate. Pe vremea aceea, se mergea la colindat, din casă în casă. Când am pășit în casa lui, erau pozele cu el în vitrină de la Atletico Madrid si Rangers - nici nu mă apucasem eu de fotbal în acea vreme. Didi era mândria noastră, a sătmârenilor. VEZI AICI continuarea materialul cu Florin Gardoș.

Cinci citate de la Daniel Prodan „Până la Revoluție am fost 2 ani la Victoria, deci eram acomodat cu Bucureștiul. Cât am stat la Victoria, mai mâncam câte o friptură, câte o ureche de elefant de la nea Mitică Dragomir, dar mai băgam și pâine cu covrigi. Plus niște slănină de acasă, de la Satu Mare.” „Nu ieșeam în club, că nici n-aveam cu ce să mă îmbrac. Prima pereche de blugi am avut-o la 18 ani. Îi refuzam pe prietenii care insistau: «Nu vin, mă, în discotecă». Ei aveau blugi prespălați, adidași Puma, cum erau atunci... Cu două perechi de pantaloni am venit la Steaua.” „În 1993, când am ajuns la Steaua, Ilie Dumitrescu mai ieșea pe la Nord. Nici nu erau multe discoteci: Nord, Vox Maris... Nici nu prea aveam pe ce să cheltuiesc banii. Ca toată lumea, mi-am luat lanț de aur, ghiul. Am venit la Steaua cu un ghiul. M-a văzut Panduru: «Ce-i cu bătătoru' ăla de șnițele? Dă-l, bă, jos, că ești la Steaua!».”

„Când am semnat cu Steaua, am luat 15.000 de dolari cash. Mama era speriată, să nu ne calce hoții cu atâția bani în casă! Am terminat-o cu fotbalul în 2002. M-am retras pentru ca oamenii să rămână cu amintirea adevăratului Prodan, n-avea sens s-o mai lălăi.” „Cu o zi înaintea jocului cu Columbia de la Mondialul din '94, m-a chemat nea Puiu: «Didi, ce faci? Te-ai uitat vreun pic pe notițele despre Asprilla?». «Bre, nea Puiule, m-am uitat. Da' ce e aia? Stângu', dreptu', capu', pieptu'?! Și cred că ai uitat să treci defectele! Cum să n-aibă niciunul? Nu există așa ceva!». «Ba da, mă, are unu'. E fricos, e târșălos rău de tot». Atunci mi-a venit inima la loc: «Al meu e! Lasă-l la mine, dacă e fricos, că-l rezolv!»”, a spus într-un interviu acordat pentru Libertatea.

Bornele carierei fabuloase a lui Didi Prodan A adunat 54 de selecții pentru echipa națională a României și a marcat un gol.

A fost integralist în toate cele cinci meciuri disputate de România la Campionatul Mondial din 1994 la doar 22 de ani.

A făcut parte din echipa care a eliminat Argentina lui Diego Maradona, în optimile de finală ale Mondialului american.

A câștigat cinci titluri consecutive de campion cu Steaua București, între 1993 și 1997.

A marcat împotriva lui Glasgow Rangers, în victoria Stelei cu 1-0 din Liga Campionilor, în 1995. Trei ani mai târziu, scoțienii l-au transferat pentru aproximativ 2,2 milioane de lire sterline.

Adaugă Sport.ro ca sursă preferată Urmărește Sport.ro în Google Discover