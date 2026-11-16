Selecţionata României s-a clasat pe locul 5 la Campionatul European de rugby Under-20, după ce a surclasat Elveţia cu 87-0 (40-0), duminică, pe Marketa Stadium din Praga, într-o partidă pentru poziţiile 5-6.

13 eseuri pentru ”Stejărei”, Edward Brășnean a înscris 3 dintre ele

''Stejăreii'' au reuşit nu mai puţin de 13 eseuri, prin Edward Brăşnean (3), Antonio Mitrea (2), Matei Bivol (2), Codrin Giucă (2), Matei Niculai, Alexander Drăguceanu, Alexandru Boldor, Rareş Jugănaru, 11 fiind transformate de Edward-Matei Jumătate, potrivit paginii de Facebook a Federaţiei Române de Rugby.

În sferturi, România a fost surclasată de Cehia cu 73-7, dar apoi a învins Moldova cu 57-7 pentru locurile 5-8 şi Elveţia cu 87-0 pentru poziţiile 5-6.

România, de la campioană europeană Under 20 la locul 5 acum

România a câştigat două titluri europene, la primele două ediţii ale competiţiei (2007, 2008), a reuşit o clasare pe locul secund (2015), iar de două ori a încheiat pe treapta a treia a podiumului (2010, 2011).

Anul trecut, România s-a clasat pe locul al cincilea, iar în 2024 a fost a patra. Între 2007 şi 2015, Campionatul European a fost Under-19, precizează Agerpres.