Pentru selecționata condusă de Jose Mourinho au marcat Rivaldo (minutul 21) și Pandev (minutul 28), în timp ce pentru ”Generația de Aur” au înscris Basarab Panduru (minutul 41), Gică Hagi (minutul 64) și Costel Gâlcă (minutul 72).

Răzvan Prodan, consolat de Hristo Stoichkov

În al cincilea minut al partidei, Ion Crăciunescu a oprit jocul, iar întreaga Arenă Națională a ținut un moment de reculegere în amintirea lui Daniel Prodan.

Spectatorii au pregătit o scenografie impresionantă cu chipul lui Didi Prodan. După câteva momente, spectatorii și jucătorii aflați pe teren au început să aplaude, iar fiul marelui fotbalist a fost surprins cu ochii în lacrimi.

În acele clipe, au fost surprinse secvențe impresionante, în care Hristo Stoichkov l-a îmbrățișat puternic pe Răzvan Prodan.

Cum a reacționat Răzvan Prodan, fiul lui Didi Prodan

După meci, Răzvan Prodan a dialogat cu reprezentanții mass-media și a ținut să evidențieze că nu știa despre ”surpriza” din startul partidei. Mai mult, fotbalistul a menționat că se bucură enorm de faptul că fanii s-au gândit la tatăl său.

”A fost ceva extraordinar. Mă bucur că s-a umplut stadionul și am făcut record de audiență. Am simțit niște emoții copleșitoare și nu am cuvinte să descriu. În minutul trei chiar a fost o surpriză. Mi s-a spus că se pregătește o surpriză, dar nu am știut care va fi. A fost superb.

Vă spun sincer, mi-au dat lacrimile. Chiar mă bucur că s-au gândit și la el și sper că de acolo unde e are grijă de noi. Am încercat să-l fac mândru pe tata și să îi duc numele mai departe”, a spus Răzvan Prodan.