"Seamănă cu Virgil van Dijk!" Ilie Dumitrescu a numit tricolorul care ar detrona "Generația de Aur"

Radu Drăgușin, transferat de la Genoa la Tottenham pentru 30 de milioane de euro și evaluat la 25 de milioane de euro conform site-urilor de specialitate, a impresionat prin evoluțiile sale constante și performanțele de la echipa națională.

Ilie Dumitrescu: "Radu este în top 3 jucători din istoria naționalei noastre pe postul său"

Ilie Dumitrescu, fostul mare internațional, a declarat într-un interviu acordat pentru cotidianul britanic "The Sun" că Radu Drăgușin este în top 3 fundași centrali din istoria României și că ar fi fost o opțiune ideală pentru echipa din 1994.

"Radu este în top 3 jucători din istoria naționalei noastre pe postul său și unul dintre cei mai buni fundași ai generației sale. Din acest motiv am fost neînvinși în grupa de calificare. Am avut cea mai bună defensivă, iar Drăgușin a fost unul dintre jucătorii cu un impact important în realizarea obiectivului, este un lider. 100% putea juca în echipa din 1994, ar fi fost prima variantă", a declarat Dumitrescu pentru The Sun, citat de iAMSPORT.

"Se aseamănă cu Van Dijk" - Ilie Dumitrescu

Ilie Dumitrescu a scos în evidență faptul că Drăgușin a făcut un pas important în cariera sa atunci când a semnat cu Juventus, unde a avut oportunitatea de a se antrena alături de fundași de top precum Bonucci, Chiellini și Barzagli. În opinia fostului atacant, această experiență i-a îmbunătățit nivelul și i-a oferit o educație fotbalistică într-un mediu profesionist.

"Are putere, forță, intensitate și continuă să se dezvolte din punct de vedere fizic. Este foarte greu pentru adversari să îl depășească. Este greu de bătut în duelurile aeriene și este un atu în orice echipă ar evolua. Putem spune că din punctul de vedere al stilului de joc se aseamănă cu Virgil van Dijk. Amândoi sunt puternici și cu aceeași atitudine", a adăugat Dumitrescu.

Românii își pun mari speranțe în Drăgușin pentru EURO 2024, competiție care va fi transmisă în exclusivitate în România de PRO TV, PRO ARENA și VOYO.

Cele mai importante momente ale competiției vor fi disponibile și pe site-ul SPORT.RO, ceea ce va oferi fanilor posibilitatea de a urmări toate fazele importante ale turneului.

Programul complet al grupei României la EURO 2024

17 iunie , ora 16:00: România vs. Ucraina, Munchen

, ora 16:00: România vs. Ucraina, Munchen 17 iunie , ora 19:00: Belgia vs. Slovacia, Frankfurt

, ora 19:00: Belgia vs. Slovacia, Frankfurt 22 iunie , ora 16:00: Slovacia vs. Ucraina, Dusseldorf

, ora 16:00: Slovacia vs. Ucraina, Dusseldorf 22 iunie , ora 22:00: Belgia vs. România, Koln

, ora 22:00: Belgia vs. România, Koln 26 iunie , ora 19:00: Slovacia vs. România, Frankfurt

, ora 19:00: Slovacia vs. România, Frankfurt 26 iunie, ora 19:00: Belgia vs. Ucraina, Stuttgart

Lotul final al României pentru EURO 2024