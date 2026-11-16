Patronul de la FCSB i-a oferit omului său de încredere un alt post în club, după valurile de reproșuri venite în ultima perioadă, dar acesta a ales să demisioneze.

În această perioadă, Gigi Becali a făcut mai multe mișcări la nivel tehnic și administrativ. Mihai Pintilii și Costin Curelea au fost aduși ca ”secunzi” în staff-ul lui Laurențiu Reghecampf, iar acum patronul FCSB a anunțat alte trei mișcări la nivel administrativ.

Gigi Becali anunță că Ionuț Luțu e noul șef de la FCSB!

Raul Rusescu (38 de ani) și Lukasz Szukala (42 de ani), foști campioni ai României cu FCSB, se vor întoarce și vor ocupa două posturi în cadrul clubului. Aceștia vor lucra alături de Ionuț Luțu, omul de încredere al lui Becali. Gigi Becali a anunțat că i-a pregătit deja biroul fostului internațional, în care are mare încredere.

„I-am făcut şi lui Luţu un birou aici. I-am spus „dintre toţi, cea mai mare încredere în tine o am”. Şi aşa e. Mi-a zis că stă de dimineaţa până seara şi se ocupă.

Poate că vorbesc aiurea, dar poate că sunt deştept. Să vedem dacă o să fac sau dacă mă pricep. Am adus numai spealişti, nu vorbesc despre Meme aici. La final se uită Luţu. I-am amenajat birou. Ce îţi place, nu le zici lor. Că ei vor cere bani în plus. Eu voi vedea şi voi stabili cine va veni. Vor veni 6”, a spus Becali, în dialog cu reporterii, luni.

MM Stoica nu a dus lipsă de oferte

În această perioadă, Mihai Stoica nu a dus lipsă de oferte. A primit deja două propuneri din partea unor cluburi din Superliga României, dar preferă să rămână în postura de analist TV.

MM a decis să renunțe la funcția de conducere pe care o ocupa, după ce Gigi Becali a ieșit public și a spus că i-a redus atribuțiile în cadrul clubului, deoarece „nu și-a făcut treaba”.

Astfel, Mihai Stoica a pus punct celui de-al doilea mandat al său la FCSB, început în urmă cu 16 ani, într-un sezon în care fosta campioană a României luptă pentru calificarea în play-off.