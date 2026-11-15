FCSB a profitat de pauza pentru meciurile echipelor naționale și a jucat un amical la Târgoviște, contra liderului din Liga 2, Chindia. Formația roș-albastră s-a impus pe final, după golurile reușite de Karlo Muhar și David Miculescu.
Nicholas Pintilii, luat la prima echipă a lui FCSB la doar 14 ani. Ce a spus Reghecampf
Pe banca de rezerve a celor de la FCSB au apărut o mulțime de jucători tineri și foarte tineri, cum ar fi Vasile David, Nicolas Constantin, Vasile Căluș, Mario Anghel, David Șerban, Andrei Tașcu sau Nicholas Pintilii.
Nicholas Pintilii are doar 14 ani și este fiul antrenorului secund de la FCSB, Mihai Pintilii. A primit tricoul cu numărul 6 la această partidă, însă nu a fost introdus în teren.
În sezonul trecut, Nicholas a câștigat Cupa Elitelor U15 cu FCSB și a jucat în alte două finale, Liga Elitelor U15 și Supercupa Elitelor U15.
După meciul cu Chindia, Laurențiu Reghecampf a vorbit despre fiul lui Mihai Pintilii și a explicat de ce a adus jucători foarte tineri în lot pentru amicalul de la Târgoviște.
"Am avut astăzi o situație puțin mai dificilă pentru că azi a jucat și echipa U18, care a avut un meci important la Cluj. A jucat și echipa U17 tot azi. A trebuit să avem câțiva jucători de la U16, care sunt printre cei mai talentați jucători de acolo.
Printre ei este și Pintilii junior. Am vrut să-i aduc în cazul în care vom avea nevoie de unul dintre ei. Ei sunt încă mici. Sunt în vederile noastre, la fel ca alți jucători de la U16, U18. Încercăm să avem câțiva jucători care să facă pasul către echipa mare", a spus Reghecampf.