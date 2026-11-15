FCSB a profitat de pauza pentru meciurile echipelor naționale și a jucat un amical la Târgoviște, contra liderului din Liga 2, Chindia. Formația roș-albastră s-a impus pe final, după golurile reușite de Karlo Muhar și David Miculescu.

Nicholas Pintilii, luat la prima echipă a lui FCSB la doar 14 ani. Ce a spus Reghecampf

Pe banca de rezerve a celor de la FCSB au apărut o mulțime de jucători tineri și foarte tineri, cum ar fi Vasile David, Nicolas Constantin, Vasile Căluș, Mario Anghel, David Șerban, Andrei Tașcu sau Nicholas Pintilii.

Nicholas Pintilii are doar 14 ani și este fiul antrenorului secund de la FCSB, Mihai Pintilii. A primit tricoul cu numărul 6 la această partidă, însă nu a fost introdus în teren.