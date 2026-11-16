Patronul de la FCSB i-a oferit omului său de încredere un alt post în club, după valurile de reproșuri venite în ultima perioadă, dar acesta a ales să demisioneze.

În această perioadă, MM Stoica a primit deja două propuneri, de la alte două cluburi din Superliga României, dar spune că este tentat să rămână în postura de analist TV.

Dumitru Dragomir crede că MM Stoica va reveni la FCSB

Totuși, Dumitru Dragomir vede o răsturnare spectaculoasă de situație în următoarea perioadă. Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal crede că Gigi Becali îl va readuce pe MM Stoica la FCSB.

„Meme Stoica e unul dintre primii trei conducători ai acestei ţări. Toate cluburile din România ar avea nevoie de el. Nu ştiu dacă va pleca în altă parte, dar Becali îşi va da seama că a greşit şi o să-l cheme înapoi.

O să vedeţi! Asta este previziunea Oracolului de la Bălceşti. Îl cheamă înapoi, pentru că nu găseşte în toată ţara altul mai bun decât el. Cât de curând îşi va da seama că a greşit, o să vedeţi!”, a spus Dragomir, potrivit ProSport.

MM a decis să renunțe la funcția de conducere pe care o ocupa, după ce Gigi Becali a ieșit public și a spus că i-a redus atribuțiile în cadrul clubului, deoarece „nu și-a făcut treaba”.

Astfel, Mihai Stoica a pus punct celui de-al doilea mandat al său la FCSB, început în urmă cu 16 ani, într-un sezon în care fosta campioană a României luptă pentru calificarea în play-off.

Cristi Borcea speră ca Gigi Becali să se răzgândească

Borcea a vorbit în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro și a transmis că plecarea lui Mihai Stoica ar reprezenta o pierdere importantă pentru FCSB. Fostul conducător din Ștefan cel Mare îl consideră pe MM un oficial cu o experiență greu de înlocuit în fotbalul românesc.

„Sper să se răzgândească, ar fi cea mai mare pierdere pentru Steaua (n.r - FCSB). Mihai cred că este cel mai bun conducător din fotbalul românesc! Eu sunt de părere că Gigi ar fi o greșeală foarte mare. Eu cred că până la urmă trebuie să ajungă la un numitor comun și să continue amândoi”, a spus fostul conducător al lui Dinamo, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.