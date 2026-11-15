City a făcut apel după ce a fost găsită vinovată de peste 100 de încălcări ale reglementărilor financiare din Premier League. Clubul ar putea risca sancţiuni severe, inclusiv o depunctare masivă sau retrogradarea, în cazul în care verdictul va fi menţinut.

Haaland a fost întrebat despre acest caz după victoria Norvegiei cu 3-1 împotriva Ţării Galilor, în Liga Naţiunilor, sâmbătă, la Oslo - meci în care a marcat al 66-lea său gol în 60 de apariţii internaţionale.

Erling Haaland și-a decis viitorul: ”Am făcut o alegere destul de bună”

"Este o întrebare la care îmi este greu să răspund, deoarece este vorba despre o bătălie juridică între Premier League şi Manchester City", a declarat Haaland pentru postul norvegian TV2.

"Ar trebui să răspund la asta? Chiar nu ştiu. Este o întrebare dificilă, mai ales că nu cunosc prea multe detalii despre subiect. Ca să fiu complet sincer, mă concentrez pe a avea o prestaţie bună pentru Manchester City. Un club cu care am semnat un contract pe cinci ani în 2022 şi un nou acord, pe nouă ani şi jumătate, la sfârşitul anului 2024.

Cred că asta spune totul despre această chestiune. Sunt jucător la City şi sunt incredibil de fericit acolo", a adăugat el, scrie Agerpres.

Întrebat dacă situaţia îi afectează viitorul la City, Haaland a răspuns: "Înţeleg că acum căutaţi un titlu de ştire interesant, dar, aşa cum am spus, am semnat un contract pe termen lung în 2024. Pot spune că am făcut o alegere destul de bună venind la City în 2022.

Cu toţii suntem de acord cu asta. Nu o voi spune eu direct, dar uitaţi-vă la trofeele pe care le-am câştigat şi la evoluţia mea, atât pe teren, cât şi în afara lui. Iată-mă aici, după o victorie cu 3-1 într-un meci internaţional. Lucrurile nu merg prea bine în Premier League, dar vom încerca să schimbăm situaţia împotriva celor de la Fulham”.