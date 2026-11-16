Mirra Andreeva (2 WTA) a reușit a doua mare victorie a carierei, la doar 19 ani. Jucătoarea din Federația Rusă a încheiat sezonul 2026 cu două succese notabile, trecându-și în palmares și Turneul Campioanelor, după trofeul cucerit la Roland Garros, într-un parcurs în care a depășit-o pe Sorana Cîrstea, în faza sferturilor de finală.

Rusoaica nu a ezitat mult în fața ucrainencei Elina Svitolina, pe care a depășit-o în două seturi, în finala competiției din California, scor 7-5, 6-3. A fost însă o victorie controlată, mai complicat de semnat, în raport cu scorul de 6-4, 6-0, administrat Svitolinei în prima etapă a fazei grupelor.

Andreeva, noul număr 2 WTA, după triumful de la Indian Wells

După 109 minute de joc în ultimul act al întrecerii de la Indian Wells, Mirra Andreeva s-a bucurat de un privilegiu financiar extraordinar, punând mâna pe marele cec în valoare de $3,370,000 acordat câștigătoarei neînvinse.

În această ediție, Andreeva nu doar că nu a pierdut meci în cele cinci partide jucate pe hardul de pe Coasta de Vest a Americii, dar nici nu a pierdut set, imitând performanța atinsă de Jannik Sinner anul trecut, în Turneul Campionilor.