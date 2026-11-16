GALERIE FOTO „Îmi mulțumesc mie!” Prietena Soranei Cîrstea, Mirra Andreeva a făcut o avere câștigând Turneul Campioanelor cu victorii pe linie

„Îmi mulțumesc mie!” Prietena Soranei Cîrstea, Mirra Andreeva a făcut o avere câștigând Turneul Campioanelor cu victorii pe linie Tenis
Marcu Czentye
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Mirra Andreeva (19 ani) este noul număr 2 WTA.

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Mirra AndreevaTurneul CampioanelorSorana CirsteaTenis WTAneinvinsainvincibilăElina Svitolinafinala
Din articol

Mirra Andreeva (2 WTA) a reușit a doua mare victorie a carierei, la doar 19 ani. Jucătoarea din Federația Rusă a încheiat sezonul 2026 cu două succese notabile, trecându-și în palmares și Turneul Campioanelor, după trofeul cucerit la Roland Garros, într-un parcurs în care a depășit-o pe Sorana Cîrstea, în faza sferturilor de finală.

Rusoaica nu a ezitat mult în fața ucrainencei Elina Svitolina, pe care a depășit-o în două seturi, în finala competiției din California, scor 7-5, 6-3. A fost însă o victorie controlată, mai complicat de semnat, în raport cu scorul de 6-4, 6-0, administrat Svitolinei în prima etapă a fazei grupelor.

Andreeva, noul număr 2 WTA, după triumful de la Indian Wells

După 109 minute de joc în ultimul act al întrecerii de la Indian Wells, Mirra Andreeva s-a bucurat de un privilegiu financiar extraordinar, punând mâna pe marele cec în valoare de $3,370,000 acordat câștigătoarei neînvinse.

În această ediție, Andreeva nu doar că nu a pierdut meci în cele cinci partide jucate pe hardul de pe Coasta de Vest a Americii, dar nici nu a pierdut set, imitând performanța atinsă de Jannik Sinner anul trecut, în Turneul Campionilor.

Mirra Andreeva

  • Mirra andreeva frus 2026 iw
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Andreeva și-a mulțumit sieși pentru un an deosebit

În extaz, la ceremonia de premiere, Mirra Andreeva a avut o intervenție inedită, exprimându-și nevoia de a-și mulțumi sieși, după aceste eforturi depuse cu productivitate maximă.

„Ultima persoană căreia aș vrea să îi mulțumesc sunt eu însămi. Vreau să îmi mulțumesc mie pentru că am depus mereu munca grea. Pentru că nu am renunțat. Pentru că am crezut întotdeauna în mine. Pentru că nu mi-am luat zile libere. Pentru că am muncit în fiecare zi. Pentru că m-am dedicat obiectivelor mele. Doar vreau să îmi mulțumesc, fără alte motive,” a punctat Mirra Andreeva, într-o manieră mai puțin întâlnită.

În clasamentul WTA, Mirra Andreeva s-a apropiat la numai 293 de puncte WTA de Elena Rybakina, prima jucătoare.

Sportiva din Kazahstan a ratat competiția de la Indian Wells din cauza unui virus.

Elina Svitolina

  • Monfils svitolina imagine
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Elina Svitolina a făcut un anunț de pe patul de spital
Elina Svitolina a făcut un anunț de pe patul de spital
Elina Svitolina a făcut un anunț de pe patul de spital
Elina Svitolina a făcut un anunț de pe patul de spital
Elina Svitolina a făcut un anunț de pe patul de spital
Elina Svitolina a făcut un anunț de pe patul de spital
Elina Svitolina
Elina Svitolina
Elina Svitolina
Elina Svitolina
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