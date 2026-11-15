După 2-1 contra Poloniei, pe Arena Națională, România ocupă tot locul 4 în grupa din Liga Națiunilor, cu 3 puncte. Pe penultimul loc se află chiar naționala lui Robert Lewandowski, cu 4 puncte, în timp ce primele două clasate sunt Suedia (13p) și Bosnia (8p).

Dennis Man (28 de ani) a marcat din nou pentru echipa națională, în minutul 72, din pasa lui Daniel Bîrligea. Reușita vine într-o perioadă în care situația sa este intens dezbătută în presa din străinătate, ținând cont de minutele din ce în ce mai puține pe care le primește sub comanda lui Peter Bosz la PSV Eindhoven.

Dennis Man OUT, Kevin de Bruyne IN! Olandezii au făcut anunțul

Atalanta, Valencia și Lazio sunt pe urmele sale în această perioadă, iar ultima ar fi început deja negocierile cu PSV pentru un împrumut valabil până la finalul sezonului, cu opțiunea unui transfer definitiv.

O eventuală plecare a lui Dennis Man ar reprezenta și un ”boost” financiar major pentru PSV Eindhoven. Românul este în topul celor mai bine plătiți jucători, cu un salariu anual de 1,5 milioane de euro și bonusuri în valoare de încă 600.000.

În această perioadă, PSV vrea să dea o adevărată lovitură de imagine și să încerce transferul lui Kevin de Bruyne (35 de ani). Mijlocașul belgian vrea să plece de la Napoli și să se mute în Olanda, astfel că un transfer la echipa lui Bosz ar reprezenta prima opțiune pentru el. Oricum, pentru un astfel de transfer, PSV va trebui să-i ofere lui KDB un salariu generos. În prezent, belgianul câștigă șase milioane de euro pe sezon la Napoli.

Potrivit voetbalprimeur.nl, o eventuală plecare a lui Man ar ajuta-o pe PSV în realizarea acestui transfer.

Lazio e favorită pentru transferul lui Dennis Man: ”O soluție deșteaptă”

Publicația Lazionews24.com a analizat opțiunea unui transfer al lui Dennis Man, care s-ar integra perfect în echipa lui Gattuso, în opinia italienilor. Totuși, concurența ar fi una destul de acerbă în echipa lui Lazio, care evoluează în sistemul 4-3-3.

Pe postul lui Dennis Man, cel de extremă dreaptă, sunt doi dintre cei mai importanți jucători ai echipei. Este vorba despre danezul Gustav Isaksen (25 de ani), care este și unul dintre căpitanii echipei, dar și Matteo Cancellieri (24 de ani), care a prins destule minute pe acea poziție în această stagiune.

”Strategia conducerii clubului Lazio include formularea unei oferte de împrumut cu opțiune de cumpărare, o soluție inteligentă care le-ar permite să testeze potențialul jucătorului pe scena italiană, fără constrângeri financiare imediate.

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Într-un sistem dinamic și agresiv, care mizează pe un pressing avansat și pe viteză în ultimii 30 de metri, calitățile fizice și tehnice ale românului s-ar potrivi perfect cu filosofia fotbalistică a antrenorului”, au notat italienii.