Reacția presei din Ungaria după debutul lui Marius Corbu în naționala României: „A devenit cert”

Reacția presei din Ungaria după debutul lui Marius Corbu în naționala României: „A devenit cert” Nationala
SPORT.RO
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Jurnaliștii maghiari au analizat primele minute bifate de Marius Corbu pentru prima reprezentativă a României în victoria cu Polonia, scor 2-1.

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Mijlocașul celor de la Ferencvaros a debutat sâmbătă seară în naționala de seniori a României, la patru ani distanță de la prima sa convocare în lot. Presa din Ungaria a scris că Marius Corbu a intrat pe teren într-un meci oficial din Liga Națiunilor, iar acest lucru rezolvă definitiv situația internațională a fotbalistului: „Întrucât s-a întâmplat într-un meci oficial, la întâlnirea din Liga Națiunilor câștigată cu 2-1 împotriva Poloniei, a devenit cert că mijlocașul cu dublă cetățenie de la Ferencvaros nu mai poate fi internațional maghiar”.

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Ce au scris maghiarii despre evoluția șui Corbu

„Selecționerul Gheorghe Hagi l-a trimis pe teren chiar în locul propriului său fiu, căpitanul echipei, Ianis Hagi. În cele cinci minute de după schimbare, echipa României a marcat două goluri prin Alexandru Cicâldău și Denis Man, iar în crearea ocaziilor rolul principal l-a jucat atacantul central introdus odată cu el, Daniel Bîrligea”, au mai scris ungurii.

La finalul partidei, Marius Corbu a ținut să le transmită un mesaj de mulțumire reprezentanților naționalei României care i-au acordat încredere.

„E o seară de vis pentru mine. Pot să le spun tuturor celor care au crezut în mine un mare 'Mulțumesc'. Echipa a muncit foarte mult și s-a întâmplat să marcăm fix când am intrat eu.

Am lucrat mult la mentalul meu și încerc să joc indiferent de teren și de situația în care mă aflu. Hagi mi-a urat succes și restul depindea de mine. Pe mine m-a motivat mereu. Așteptam să fiu convocat. Dacă nu eram, munceam în continuare. Dacă vin la națională vin să câștig.

N-am fost eligibil să joc pentru Ungaria în niciun moment. Am jucat pentru echipele de juniori ale României”, a spus Marius Corbu. 

Întrebat dacă a auzit scandarea „Ria-ria-Hungaria!” venită din sectorul fanilor polonezi, fotbalistul a transmis că nu obișnuiește să fie atent nici măcar la propriii suporteri, deoarece se străduiește să fie cât mai concentrat la ce are de făcut pe teren.

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