Fiul lui Didi Prodan a fost copleșit de emoții în debutul partidei. Spectatorii aflați pe Arena Națională au pregătit un moment special pentru regretatul fundaș în primele minute de la startul meciului.

”Zâmbetul Generației de Aur”, așa cum era numit Didi Prodan, s-a stins din viață la data de 16 noiembrie 2016, la vârsta de 44 de ani, în urma unui stop cardiac.

Cum a reacționat Răzvan Prodan, fiul lui Didi Prodan, după ce a fost copleșit de emoții la meciul de adio al Generației de Aur

După meci, Răzvan Prodan a dialogat cu reprezentanții mass-media și a ținut să evidențieze că nu știa despre ”surpriza” din startul partidei. Mai mult, fotbalistul a menționat că se bucură enorm de faptul că fanii s-au gândit la tatăl său.

”A fost ceva extraordinar. Mă bucur că s-a umplut stadionul și am făcut record de audiență. Am simțit niște emoții copleșitoare și nu am cuvinte să descriu. În minutul trei chiar a fost o surpriză. Mi s-a spus că se pregătește o surpriză, dar nu am știut care va fi. A fost superb.

Vă spun sincer, mi-au dat lacrimile. Chiar mă bucur că s-au gândit și la el și sper că de acolo unde e are grijă de noi. Am încercat să-l fac mândru pe tata și să îi duc numele mai departe”, a spus Răzvan Prodan după meci.

Născut la Glasgow, Răzvan Prodan evoluează pentru CSM Olimpia Satu Mare, în Liga 3, din februarie 2022.

Didi Prodan a evoluat în 54 de partide pentru echipa națională și a marcat un gol. Unul dintre cei mai importanți jucători din anii 90, Didi Prodan a evoluat alături de Generația de Aur la ediția din 1994 a Cupei Mondiale și la EURO 1996.

Generația de Aur - World Stars 3-2

Oaspeții au deblocat tabela de marcaj în minutul 21, după ce Karagounis i-a scos mingea la marginea careului lui Rivaldo. Fotbalistul a înscris cu stângul, fără preluare, la colțul lung.

Tot în prima parte a venit și al doilea gol pentru echipa World Stars. Pandev a majorat diferența.

Cu câteva momente înainte de fluierul de final al primei părți, Gică Hagi i-a pasat la marginea careului de 16 metri lui Basarab Panduru, care l-a învins elegant pe Dida cu un șut plasat la colțul lung.

În actul secund, Gică Hagi a fructificat o lovitură de la 11 metri în minutul 64, iar Costel Gâlcă a adus victoria Generației de Aur în minutul 72, cu o lovitură de cap precisă.