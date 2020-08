O fost campioana a Romaniei spera sa renasca in 2021, la 10 ani dupa ce a evoluat in Champions League!

In 2011, dadeau piept cu Sir Alex Ferguson si Manchester United in Champions League, sezonul acesta lupta cu Florentin Petre si Dacia Unirea Braila pentru un loc in Liga 2.

SC Otelul Galati a ajuns la al saptelea transfer al verii: Cristian Sarghi (fundas central, 33 ani, ex-Petrolul Ploiesti), Ionut Neagu (mijlocas central, 30 de ani, ex-Cherno More Varna), Bogdan Gavrila (mijlocas dreapta, 28 de ani, ex-SCM Gloria Buzau), Dan Popescu (fundas stanga, 32 de ani, ex-CSM Slatina), Eugen Bujoreanu (portar, 21 de ani, ex-Delta Tulcea), Alin Nica (atacant, 22 de ani, ex-Sporting Liesti) si Razvan Adascalitei (mijlocas central, 31 de ani, ex-CSM Focșani). Galatenii, condusi de managerul executiv Cristi Munteanu, incearca promovarea in Liga 2, la finalul acestui sezon, cand se implinesc 10 ani de la cucerirea singurului titlu de campioana de catre o echipa din Moldova si tot la un deceniu de cand au jucat in Champions League impotriva lui Manchester United (0-2, 0-2), Benfica (0-1, 0-1) si FC Basel (1-2, 2-3).

"Anul acesta avem obiectiv clar promovarea. Am anuntat obiectivul cu transferurile pe care le-am facut. E mult de munca, dar ne asteptam ca lucrurile sa revina pe fagasul normal la Galati. Anul asta ne obliga faptul ca avem o stabilitate financiara, ca am convins niste jucatori valorosi, cu state vechi in Liga 1, sa vina la Galati, sa se alature proiectului. Sa vedem si cum se va desfasura campionatul, pentru ca se vor face 10 serii de cate 10 echipe. O sa fim, probabil in aceeasi serie cu rivalii de la Braila, o sa lupt cu Florentin Petre pentru promovare, apoi vom merge la baraj. Miercuri avem meci amical cu el, la Galati, sa vedem cum de descurcam.

Situatia la Otelul este similata cu cea de la Petrolul, 'U' Cluj sau Farul, adica exista o echipa renascuta cu ajutorul suporterilor, la care s-au adaugat diversi parteneri locali. Avem sustinerea Primariei Galati si asta asigura un climat de performanta. Stadionul este bun, avem conditii de Liga 1. Vorbim totusi de o fosta campioana a tarii, la anul se implinesc 10 ani de cand am castigat titlul. Vorbim de o fosta participanta in grupele Champions League. Eu zic ca fotbalul romanesc e mult mai sarac fara Otelul in Liga 1.

In plus, zona Galati a fost mereu un bazin bun de descoperit talente si incercam sa revitalizam academia, pentru a ne baza pe cat mai multi jucatori locali. Anul acesta, academia nostra este singura din judet aflata in clasificarea FRF, deocamdata pe locul 53, dar speram sa progresam rapid. Eu am considerat mereu ca Galatiul poate fi pus la locul al treilea, dupa Craiova si Pitesti, ca numar de talente. Sunt multe exemple - Orac, Tudorel Stoica, Lupu, Majearu, Vaiscovici, Vali Stefan, Cernat, Ghionea, Bourceanu, Rapa, Ochirosii, Miron, Tudorie sau Matan. Antrenorul nostru e tot un galatean, tanarul Alex Ciobanu, fiul lui Mihai Ciobanu, cel care este in acte antrenor principal la Botosani, pentru ca Croitoru nu are inca licenta PRO”, a declarat Munteanu pentru Sport.ro.