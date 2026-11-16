Raul Rusescu (38 de ani) și Lukasz Szukala (42 de ani), foști campioni ai României cu FCSB, se vor întoarce și vor ocupa două posturi în cadrul clubului, așa cum a anunțat Gigi Becali, luni, în dialog cu reporterii.

Mișcările de trupe au continuat și la nivelul staff-ului tehnic, acolo unde Laurențiu Reghecampf i-a primit pe Mihai Pintilii și Costin Curelea în staff-ul său, ca antrenori secunzi.

Mihai Stoica: ”Sper ca Pintilii și Szukala să fie un plus”

Plecat de la FCSB din funcția de președinte al Consiliului de Administrație, Mihai Stoica a reacționat după ce a văzut ce mișcări a făcut Gigi Becali la nivel administrativ. Fostul oficial speră ca Szukala și Rusescu să aducă un plus la echipă.

„Știu de sâmbătă de ei, mi-a zis deja că îi va lua. Sunt doi băieți care au jucat la Steaua (n.r. - FCSB), știu ce înseamnă FCSB și sper să se descurce și să fie un plus pentru echipă și cred cu convingere că așa va fi. Urmează să vedem, dar cred și sper că vor fi mutări benefice”, a spus MM Stoica, potrivit Fanatik.ro.

MM Stoica nu a dus lipsă de oferte

În această perioadă, Mihai Stoica nu a dus lipsă de oferte. A primit deja două propuneri din partea unor cluburi din Superliga României, dar preferă să rămână în postura de analist TV.

MM a decis să renunțe la funcția de conducere pe care o ocupa, după ce Gigi Becali a ieșit public și a spus că i-a redus atribuțiile în cadrul clubului, deoarece „nu și-a făcut treaba”.

Astfel, Mihai Stoica a pus punct celui de-al doilea mandat al său la FCSB, început în urmă cu 16 ani, într-un sezon în care fosta campioană a României luptă pentru calificarea în play-off.