După mișcările făcute la nivel tehnic și administrativ, Becali se pregătește pentru o campanie de transferuri pe măsură. În iarnă, jucătorii care nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor sale vor pleca.

Gigi Becali: ”Nu am renunțat definitiv la Boutoutaou”

Pe această listă este și numele lui Aymen Boutoutaou (25 de ani), fotbalistul francez adus de Mihai Stoica la FCSB. În schimbul său, Gigi Becali a plătit 1,3 milioane de euro, dar evoluțiile sale nu l-au dat pe spate.

S-a zvonit că Becali ar fi gata să renunțe la el pentru o sumă apropiată de 600.000 de euro, dar se pare că acesta s-a răzgândit. E gata să-i mai dea o șansă francezului înainte de startul perioadei de mercato.

„Boutoutaou nu am renunțat definitiv la el. I-am spus lui MM 'băi, Mihai, ce ar fi după toate astea, pentru că ai fost smerit și cuminte, să te răsplătească Dumnezeu cu Boutoutaou? Să fie Messi'. Să dea goluri, să dea pase de gol, să câștige meciurile. E posibil”, a spus Becali, luni, în fața reporterilor.

4 goluri a marcat Boutoutaou la FCSB în 16 meciuri: unul cu Auda (Conference League), unul cu FC Argeș (Cupa României) și două cu Rapid (Superliga)

Reghecampf: "La ce a jucat Boutoutaou, nu prea îmi lasă senzația că resimte ceva. A fost unul dintre cei mai buni"

Într-o perioadă în care Aymen Boutoutaou a devenit ținta unor discuții nesfârșite la FCSB, Reghecampf are în continuare cuvinte de laudă la adresa francezului de origine algeriană, pe care l-a descris drept unul dintre cei mai buni fotbaliști ai meciului de la Târgoviște. Antrenorul a susținut că Boutoutaou nu a părut deloc afectat de criticile primite în ultima vreme.

"Aymen este jucătorul echipei noastre. Au fost anumite discuții pe care le-au făcut patronul și MM. Trebuie să le discutați cu ei. Eu mi-am spus din prima zi părerea. Am spus că Aymen e un jucător care ne poate ajuta. De ce vi se pare că Aymen e afectat? El e un jucător profesionist, în primul rând. Va avea parte de multe discuții în carierea lui.

Când va juca bine, va fi lăudat. Când va juca slab, va fi criticat. E normal, face parte din joc. El, fiind cel mai criticat jucător, la ceea ce a jucat azi nu prea îmi lasă senzația că resimte ceva. Chiar a avut atitudine și a fost unul dintre cei mai buni jucători de pe teren", a mai spus Reghecampf.