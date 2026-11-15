Universitatea Craiova poate avea un final de an cu adevărat spectaculos! Pentru că echipa e pe podiumul Superligii, în cărți pentru o calificare directă în optimile Conference League și aproape de a realiza un transfer-record.

În ultimele luni, statutul de cel mai urmărit fotbalist al alb-albaștrilor a fost preluat de Assad Al-Hamlawi de la Ștefan Baiaram. Pentru că vârful de 1,88 de metri traversează o formă excelentă: de la începutul lunii septembrie, Al-Hamlawi are 14 goluri, în cele 15 partide pe care le-a disputat pentru echipa de club și pentru naționala Palestinei.

Firește, cu un astfel de bilanț, atacantul născut și crescut în Suedia a intrat în vizorul mai multor echipe, mai ales din zona arabă. Iar formațiile fruntașe din Egipt, Pyramids și Al-Ahly Cairo, s-au lansat într-o cursă pentru semnătura lui Al-Hamlawi. Acum, pare că cea mai titrată grupare din fotbalul african, cu 12 trofee Champions League în palmares, a luat prima opțiune, în vederea aducerii lui Al-Hamlawi în „Țara Faraonilor“.

Directorul sportiv de la Al-Ahly Cairo vine în România

Interesul celor mai puternice grupări din Egipt pentru Al-Hamlawi are și o explicație mai puțin știută. Concret, în campionatul egiptean, jucătorii cu pașaport palestinian pot fi legitimați la fel ca un fotbalist localnic. Ceea ce înseamnă că nu vor ocupa locul unui stranier. Tocmai de aceea, în lotul naționalei Palestinei sunt foarte mulți jucători proveniți din campionatul egiptean.

Revenind la Al-Hamlawi, acesta a devenit prioritatea numărul 1 pentru perioada de mercato din ianuarie pentru Al-Ahly Cairo. Essam Serag, directorul sportiv al clubului și omul care coordonează transferurile, a anunțat că va face deplasarea, la Craiova, pentru a accelera negocierile. Atât cu oficialii Universității, cât și cu golgheterul echipei.

Essam Serag a dezvăluit, în presa locală, că i-a contactat deja pe oficialii grupării din Bănie și i-a anunțat în privința interesului pentru Al-Hamlawi. Primind undă verde din partea românilor, Essam Serag s-a convins că merită să vină, în România, pentru discuții față în față cu cei care vor fi implicați în această afacere.

Al-Hamlawi poate intra în topul transferurilor-record de la Craiova

Ultima dată când Al-Ahly Cairo și-a manifestat dorința de a-l lua pe Al-Hamlawi a fost în perioada verii. Atunci însă, discuțiile s-au sistat din cauza pretențiilor financiare ale oltenilor. Oficialii grupării din Bănie au transmis că cer suma de 5 milioane de euro, în schimbul atacantului pe care l-au transferat cu un milion de euro, în iulie 2024.

Acum, dacă negocierile cu Al-Ahly Cairo se vor intensifica, așa cum susține directorul sportiv al grupării egiptene, e clar că suma de transfer nu va fi mai mică de 5 milioane de euro. Mai ales că, între timp, în urma evoluțiilor sale din acest sezon, cota lui Al-Hamlawi chiar a crescut.

Dacă va părăsi Craiova, pentru 5 milioane de euro, vârful palestinian va intra în Top 5 transferuri-record pentru clubul patronat de Mihai Rotaru. Iată cum arată acum această ierarhie: