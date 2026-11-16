Cristi Dulca (54 de ani) a fost căpitan al Rapidului pe vremea când echipa din Giulești era antrenată de Mircea Lucescu și s-a transferat la Pohang Steelers, în Coreea de Sud, în anul în care alb-vișiniii au luat titlul (1999).

"Puteam să-mi iau un apartament la două luni!" Regretul lui Cristi Dulca

Actualmente antrenor al echipei de fete a Universității Cluj și fost selecționer al naționalei feminine a României, Dulca rememorează în exclusivitate pentru Sport.ro perioada petrecută ca jucător în Coreea de Sud (1999-2000).

Cristi avea la Rapid un salariu de 25.000 de dolari pe an, transferul la Pohang aducându-i un salt financiar spectaculos: „În Coreea câștigam între 18 și 22.000 de dolari pe lună, în 1999. Am stat acolo un an și ceva. Din păcate, n-am ascultat de tata, Dumnezeu să-l ierte, care-mi zicea în acea perioadă: „Bă, Cristi, la două luni, cumpără-ți un apartament”. Un apartament în Cluj costa atunci 15-16.000 de dolari. Dar eu mi-am zis: „Ce-mi trebuie mie proprietăți, ce dracu' să fac cu ele?”. Am luat câteva, însă nu îndeajuns de multe. Dar nu mă plâng, chiar a fost ok, o perioadă bună”.

De ce Marco Dulca nu are cetățenie sud-coreeană

Întrebat dacă Marco, fiul său născut în Coreea de Sud pe 11 mai 1999, are sau nu și cetățenie coreeană, fostul fundaș central prezent cu România la Campionatul Mondial din 1998, ne-a explicat: „Nu, n-am vrut să-i fac, pentru că la ei este obligatoriu să faci armata timp de doi ani. Deci ar fi trebuit să meargă în armată de oriunde se afla, mi-l luau ăștia cu japca și mi-l duceau acolo, așa-i la coreeni”.

Marco Dulca (27 de ani) este și el fotbalist, a jucat în carieră pentru Viitorul Constanța, Chindia Târgoviște, Farul, FCSB și Petrolul, iar acum este la Kayserispor (Liga a doua din Turcia).

Cristi Dulca s-a reîntors în Coreea de Sud acum câțiva ani, când era angajat la Universitatea Cluj, dar n-a mai reușit să ajungă în această țară împreună cu familia: „Avem în plan să mergem cu toții până acolo, chiar la spitalul unde s-a născut Marco. Dar trebuie timp, cam trei săptămâni. Uite, am fost în America trei săptămâni în vară, cu nevastă-mea, pentru prima dată. Am un prieten acolo și am zis că mă duc să văd America.

Datorită lui am mers, că altfel nu mergeam. El m-a ajutat cu viza, am stat două ore într-o seară și mi-a completat toate formularele alea, am fost la interviu după aia. Dar vreau să spun că America e peste toate țările din lume. Nu zic că mi-ar plăcea să stau acolo, mulți oameni sunt numai pentru business-urile lor, nu-s ca noi, prieteni. Acolo - fiecare cu treaba lui. Dar America e frumoasă rău de tot”.

Cristi Dulca a jucat 17 meciuri pentru Pohang Steelers, înscriind un gol și reușind două pase decisive.