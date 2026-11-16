VIDEO EXCLUSIV Robert Niță, amintire cu regretatul Didi Prodan: "Am sărit peste gard fără să-l ating! M-am trezit în șanț, pe unde trecea apa"

Robert Niță, amintire cu regretatul Didi Prodan: &quot;Am sărit peste gard fără să-l ating! M-am trezit în șanț, pe unde trecea apa&quot; Fotbal intern
SPORT.RO
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10 ani de la moartea lui Didi Prodan.

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Didi Prodan - Imagini memorabile

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Robert Niță, amintire cu regretatul Didi Prodan: "Am sărit peste gard fără să-l ating! M-am trezit în șanț, pe unde trecea apa"

  • Didi Prodan continuă să fie în amintirile foștilor fotbaliști. 

Daniel ”Didi” Prodan continuă să fie amintit de foștii săi colegi, foști adversari sau prieteni. Azi, 16 noiembrie, se împlinesc 10 ani de când nu mai este printre noi. Într-o intervenție recentă în emisiunea VOYO Sport Live, Robert Niță și-a adus aminte de sufletul mare pe care îl avea fostul fundaș de legendă, dar și cât de dur era la antrenamente și în meciuri.

Prodan s-a stins din viață la 16 noiembrie 2016, la 44 de ani, în urma unui infarct, lăsând un gol imens în sufletele iubitorilor de fotbal din România. Foștii colegi de la Steaua și echipa națională au povești memorabile cu fostul mare internațional.

Didi Prodan, amintit Robert Niță la VOYO Sport Live

Daniel Prodan și-a început cariera de fotbalist în orașul natal, la Satu Mare, unde a jucat pentru Olimpia. În 1992 a ajuns la Steaua, pentru care jucat până în 1996, și alături care a cucerit trei titluri, două Cupe ale României și trei Supercupe ale României.

Prima sa experiență în străinătate a fost la Atletico Madrid, unde a jucat timp de doi ani, după care a ajuns la Rangers, în Scoția. În 1999 s-a întors la Steaua, însă doar pentru un sezon. A mai evoluat pentru Rocar și FC Național și, înainte de retragere, a mai bifat o ”aventură” în străinătate, în Italia, la Messina Peloro.

Didi Prodan e campion în Scoția, iar cu Atletico Madrid a ajuns până în semifinalele Cupei UEFA, unde a fost eliminat de Lazio cu 1-0 la general.

Robert Niță, despre antrenamentele cu Didi Prodan: ”Mi-a băgat o alunecare, de m-a aruncat peste gard”

Fost junior la Steaua, dar care a făcut carieră la Rapid, Robert Niță, în cadrul emisiunii VOYO Sport Live, și-a amintit cum era la antrenamente Didi Prodan, atunci când juniorii, din care făcea parte și Niță, intrau la joc su seniorii Stelei.

Atunci când a fost întrebat de cel mai dur fotbalist pe care l-a întâlnit, Robert Niță l-a numit fără ezitare pe Didi Prodan.

”Regretatul Didi Prodan era o forță a naturii! Dar, vă dați seama cât de ușor era cu mine, când el îl ținea pe Batistuta. Era o forță a naturii! Datorită lui Didi, că vorbeam de apărători, ajunsesem, când mă chemau antrenorii să fac antrenament cu seniorii... făceam antrenamente cu apărători și în față, și în spate. Pe cuvânt de onoare!

Făceam antrenament pe terenul 6 din Ghencea, era un gard la un metru și ceva la margine, stătea lumea rezemată. Mi-a băgat o alunecare Didi, de am sărit peste gard fără să îl ating! M-am trezit în șanț, pe unde trecea apa.

Era o forță a naturii, dar și un fotbalist mare... și un sufletist... .”, a spus Robert Niță în cadrul emisiunii VOYO Sport Live.

  • În total, 54 de selecții a bifat Daniel Prodan pentru naționala României, pentru care a marcat un gol, împotriva Slovaciei, în preliminariile Campionatului European din 1996.

fragment voyo sport 071126 didi prodan.mp4 pe www.sport.ro
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