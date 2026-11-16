Tragic! Un fotbalist de 18 ani a murit după ce a fost lovit în cap de o minge

Tragic! Un fotbalist de 18 ani a murit după ce a fost lovit în cap de o minge

Carlo Ancelotti a reacționat după ce Romario a răbufnit la adresa sa și l-a desființat

Carlo Ancelotti a reacționat după ce Romario a răbufnit la adresa sa și l-a desființat

Florin Gardoș și Ion Alexandru sunt invitații lui Andrei Grecu la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1

Florin Gardoș și Ion Alexandru sunt invitații lui Andrei Grecu la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1

MM Stoica a reacționat, după ce a văzut pe cine a adus Gigi Becali la FCSB

Răsturnare de situație la FCSB cu înlocuitorul lui Mihai Stoica: "Nu îl văd! Cu Gigi e greu de lucrat"

Dumitru Dragomir aruncă bomba! Pe cine aduce Gigi Becali la FCSB: ”O să vedeți”

Nicholas Pintilii a luat numărul 6 la FCSB. Ce a spus Reghecampf, după ce l-a adus la prima echipă

Romelu Lukaku, atacantul-vedetă al selecţionatei de fotbal a Belgiei şi cel mai bun marcator al "Dracilor roşii", a anunţat luni, pe reţelele de socializare, încheierea carierei sale internaţionale, o "călătorie minunată" pe care o încheie la vârsta de 33 de ani, relatează AFP.

Lukaku a debutat în națională la doar 16 ani

De la prima sa selecţie, pe 3 martie 2010, la doar 16 ani, Romelu a îmbrăcat tricoul echipei naţionale de 135 de ori şi a marcat 94 de goluri.

Aceste statistici excepţionale îl plasează pe primul loc în clasamentul golgheterilor din istoria "Dracilor roşii", a precizat Federaţia belgiană într-un comunicat dat publicităţii la scurt timp după aceea.

"În aceşti 16 ani, am dat totul pentru echipa naţională... Am trăit fiecare emoţie posibilă", a scris atacantul lui Fenerbahce pe Instagram, a doua zi după ce Belgia s-a calificat în sferturile de finală ale Ligii Naţiunilor.

"Sunt împăcat cu decizia de a mă opri aici. A fost incredibil. M-am bucurat enorm. Sunt recunoscător", a adăugat jucătorul, care a purtat tricoul echipei naţionale la patru Cupe Mondiale şi trei Campionate Europene.

De ce nu a jucat în ultimul meci, 4-1 cu Italia în Liga Națiunilor

Lukaku nu a intrat pe teren duminică seara, deşi a petrecut o bună parte a meciului încălzindu-se pe margine, în timpul meciului câştigat cu 4-1 împotriva Italiei, pe stadionul "Regele Baudouin" din Bruxelles.

"A avut o accidentare care îl sâcâia de câteva zile. Intenţionam să-l introducem în joc doar într-o situaţie de urgenţă", a explicat selecţionerul olandez Mark van Bommel, conform Agerpres.

Lukaku se confruntă cu probleme fizice de câteva luni. La Cupa Mondială din această vară, el a fost nevoit să se mulţumească cu un rol de rezervă, fiind folosit ca "jucător decisiv de pe bancă" de către fostul selecţioner Rudi Garcia.

Din ”Generația de Aur” a Belgiei au mai rămas în activitate doar Courtois și De Bruyne

De la transferul său de la Napoli la Fenerbahce, în această vară, i-a fost dificil să lege mai multe meciuri consecutive. Până acum, în acest sezon, a adunat abia 630 de minute de joc în 16 apariţii, în toate competiţiile.

După retragerea lui Axel Witsel, în urmă cu câteva săptămâni, şi acum a lui Lukaku, dintre componenţii "Generaţiei de Aur", care a obţinut locul al treilea la Cupa Mondială din 2018, au mai rămas doar Kevin De Bruyne şi Thibaut Courtois.