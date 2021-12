„De ce sunt șapte Baloane de Aur?!” Dialog genial al lui Messi cu băiatul lui! Cum a reacționat când a văzut noul trofeu

Superstarul argentinian a ajuns la al șaptelea trofeu al carierei, devansându-l pe Robert Lewandowski cu 33 de puncte. Messi a primit Balonul de Aur la gala organizată pe 29 noiembrie, însă cei de la France Football, publicația care decernează prestigiosul trofeu, au realizat un interviu cu fotbalistul lui PSG înainte de gală.

Atunci, Messi avea să afle că a câștigat mult râvnitul trofeu, în timp ce se afla în noua lui casă din Paris, alături de familie. Publicația a publicat un clip din backstage în care apar Messi și cei trei băieți ai lui, în timp ce Baloanele de Aur se aflau pe o masă.

Momentul a devenit viral datorită dialogului dintre Leo Messi și fiul său cel mare, Thiago, care era vizibil confuz de numărul de trofee pe care le avea în față. Ceilalți doi băieți, Mateo și Ciro se aflau și ei la masă, însă erau fascinați de trofeele care străluceau în fața lor.

Thiago: De ce șapte, tată? Nu aveai șase?

Messi: Am șapte acum.

Thiago: L-ai câștigat azi?

Messi: Da, nu știai?

Thiago: În casă erau doar șase.

Messi: Și cu ăsta?

Thiago: Când l-ai câștigat?

Messi: Astăzi.

Thiago: Azi? De ce?

Messi: Nu știu.

Thiago: Dacă l-ai câștigat tu înseamnă că ai opt Baloane de Aur?

Messi: Nu, aveam șase.

Thiago: Dacă ai șapte Baloane de Aur acum și câștigi anul ăsta, vor fi opt.

Messi: Ăsta este cel de anul ăsta. Sunt șapte Baloane de Aur.

Thiago: Aa...

Messi and his children talk about the 7th ballon dor ???????? pic.twitter.com/rlVnBFINh0