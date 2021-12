Marele regret al lui Leo Messi, dezvăluit după 15 ani: "Mi-aș fi dorit foarte mult asta"

Starul argentinian, proaspăt câștigător al Balonului de Aur pentru a șaptea oară, a cucerit de patru ori Liga Campionilor cu Barcelona. Prima oară s-a întâmplat în sezonul 2005/2006, când Messi avea 19 ani.

Marele regret al lui Leo Messi

În acea campanie, Messi a putut juca doar până în optimi. La meciul retur cu Chelsea (1-1), "Puricele" a suferit o accidentare musculară care l-a făcut să rămână departe de gazon pentru restul sezonului. Dezamăgit că nu a put fi nici măcar pe bancă în finala de la Paris cu Arsenal (2-1), Leo a rămas în vestiar și nu s-a bucurat pe teren alături de colegii săi.

Într-un interviu special acordat după cucerirea Balonului de Aur, Messi a recunoscut că acesta este unul dintre marile regrete din cariera sa.

"Regret ce am făcut. La momentul acela nu mi-am dat seama, mă gândeam doar la faptul că nu am participat. Mi-aș fi dorit să fiu pe bancă la acel meci. Am fost dezamăgit să nu fac parte din lot, deși acum regret foarte tare acel episod. Am câștigat Champions League și nu eram sigur dacă voi mai avea această șansă vreodată, dar, din fericire, am reușit să savurez momentul de mai multe ori", a declarat Messi, într-un interviu pentru France Football.

2006, 2009, 2011 și 2015 sunt anii în care Leo Messi a câștigat Liga Campionilor cu Barcelona

Lionel Messi: "Uneori aș vrea să trec neobservat"

În cadrul aceluiași interviu, actualul atacant de la PSG a recunoscut că uneori și-ar dori să aibă parte de mai puțină popularitate.

"Sunt Messi de 34 de ani. Sunt fericit cu tot ce mi se întâmplă, deși recunosc că uneori mi-aș dori să trec neobservat, să stau cu familia fără să mă recunoască oamenii. Cu toate acestea, e mereu frumos când primesc un compliment, un zâmbet sau cineva îmi cere o fotografie", a mai spus Messi.