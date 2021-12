Lens - PSG 1-1. Echipa de staruri a Parisului s-a chinuit din nou în Ligue 1. Ce a făcut Messi

Leo Messi, care a fost integralist, nu a reușit să înscrie, dar a lovit bara porții adverse în prima repriză. Lens a deschis scorul prin Fofana, în minutul 62, și a fost aproape să obțină toate cele trei puncte din duelul cu echipa de staruri a Parisului.

PSG s-a chinuit pe terenul lui Lens

Mbappe, care a început meciul din postura de rezervă, a fost introdus în minutul 70, alături de Gueye, Wijnaldum și Mendes.

Francezul a pasat decisiv pentru reușita lui Wijnaldum din minutul 90+2, iar PSG a plecat neînvinsă de pe terenul revelației din acest sezon.

Oricum, PSG are un avantaj confortabil în fruntea Ligue 1. Are 42 de puncte și este la 13 puncte distanță de Marseille, care are un meci mai puțin. În următorul meci din campionat, parizienii vor avea un test mult mai dificil, ”acasă”, cu AS Monaco.

Lens este revelația acestui sezon de Ligue 1. Este pe locul cinci, iar o victorie cu PSG ar fi dus-o pe locul trei, peste Rennes și Nice.