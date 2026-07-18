Xavi și-a decis viitorul: unde vrea să antreneze

Xavi și-a decis viitorul: unde vrea să antreneze Fotbal extern
SPORT.RO
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Xavi a vorbit despre posibilitatea de reveni pe banca unei echipe.

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Xavi Hernandez a fost antrenorul Barcelonei între noiembrie 2021 și iunie 2024 și a mai antrenat-o pe Al-Sadd, echipă din prima ligă din Qatar.

Tehnicianul spaniol a fost omul care a pus bazele reconstrucției de la echipa catalană și a reușit să obțină alături de Barcelona un trofeu de campioană în Spania și o Supercupă a Spaniei.

Unde vrea să antreneze în viitor Xavi

Xavi a fost întrebat dacă va mai reveni pe banca vreunei echipe, având în vedere că de la plecarea de la Barcelona a stat pe tușă.

Antrenorul spaniol a dezvăluit că își dorește să revină în antrenorat, dar pe banca unei echipei naționale.

„Următorul meu pas ar putea fi o echipă națională. Mi s-ar potrivi și îmi doresc asta.

Am o familie. Un club nu mi-ar permite să petrec atât de mult timp alături de ea, mai ales că am copii mici.

Îmi doresc să particip ca antrenor la o Cupă Mondială, un Campionat European, o Cupă a Africii pe Națiuni sau o Cupă a Asiei.”, a spus Xavi, conform lui Fabrizio Romano.

Xavi, uluit: ”Doar la Messi, Maradona și Ronaldo Nazario am mai văzut așa ceva”. Ce fotbalist l-a lăsat cu gura căscată

Lamine Yamal, care și-a trecut deja în cont cu Spania EURO 2024 și care vrea să câștige și CM 2026, l-a impresionat pe Xavi, care a explicat că nu a mai văzut un jucător care poate decide un meci la o vârstă atât de fragedă de la Messi, Maradona și Ronaldo Nazario.

”E un lider în teren și face diferența la 18 ani, ceva ce am mai văzut doar la Messi, Maradona și poate Ronaldo Nazario. Deja a câștigat trei titluri în Spania, un Campionat European și acum e în sferturi la Cupa Mondială”, a spus Xavi, potrivit The Athletic.

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