Xavi și-a decis viitorul: unde vrea să antreneze

Xavi Hernandez a fost antrenorul Barcelonei între noiembrie 2021 și iunie 2024 și a mai antrenat-o pe Al-Sadd, echipă din prima ligă din Qatar.

Tehnicianul spaniol a fost omul care a pus bazele reconstrucției de la echipa catalană și a reușit să obțină alături de Barcelona un trofeu de campioană în Spania și o Supercupă a Spaniei.

Unde vrea să antreneze în viitor Xavi

Xavi a fost întrebat dacă va mai reveni pe banca vreunei echipe, având în vedere că de la plecarea de la Barcelona a stat pe tușă.

Antrenorul spaniol a dezvăluit că își dorește să revină în antrenorat, dar pe banca unei echipei naționale.

„Următorul meu pas ar putea fi o echipă națională. Mi s-ar potrivi și îmi doresc asta.

Am o familie. Un club nu mi-ar permite să petrec atât de mult timp alături de ea, mai ales că am copii mici.

Îmi doresc să particip ca antrenor la o Cupă Mondială, un Campionat European, o Cupă a Africii pe Națiuni sau o Cupă a Asiei.”, a spus Xavi, conform lui Fabrizio Romano.