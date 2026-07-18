Partida amicală PSV - Union Saint-Gilloise este LIVE pe VOYO și în format LIVE VIDEO pe site-ul Sport.ro.

La momentul redactării acestui articol scorul este 3-1, iar pe lista marcatorilor se află și Dennis Man.

Dennis Man, super gol împotriva echipei lui Darius Olaru

Dennis Man se înfruntă cu fostul său coleg de la FCSB, Darius Olaru. Aripa dreapta și-a făcut imediat simțită prezența în teren și a reușit să marcheze golul de 2-0 al echipei olandeze.

Dennis Man a primit în partea dreaptă mingea, a profitat de un ricoșeu fericit și a reușit să înscrie cu un șut plasata la colțul din dreapta al porții.

Execuției jucătorului naționalei României a fost din afara careului și a fost suficient pentru a-l învinge pe portarul lui Union Saint-Gilloise.

PSV - Union Saint-Gilloise, LIVE pe VOYO

PSV a ieșit campioană în Olanda la pas în stagiunea trecută și a disputat două meciuri de pregătire până acum. Echipa lui Peter Bosz a obținut o remiză cu belgienii de la Antwerp (1-1) și o victorie cu 3-2 în fața lui Rakow.

Dennis Man a evoluat 29 de minute în meciul câștigat în fața polonezilor și 45 de minute în partida cu Antwerp.

De cealaltă parte, noua echipă a lui Darius Olaru a câștigat toate amicalele verii de până acum. Union Saint-Gilloise le-a demolat pe Diegem, scor 7-0, și pe FCSB, scor 4-0, și s-a impus cu 2-1 în fața lui Aarhus.

Cele două formații s-au întâlnit ultima oară în faza ligii din Champions League, în stagiunea trecută, iar atunci belgienii s-au impus cu 3-1.