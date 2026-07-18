Daniel Bîrligea și Florin Tănase au marcat cele două goluri ale roș-albaștrilor.

Cu ce accidentare se confruntă Mihai Popescu

Mihai Popescu a ratat primul meci al sezonului, cu FC Argeș, iar fanii roș-albaștrilor s-a temut de o recidivă a accidentării care sezonul trecut l-a făcut indisponibil o perioadă îndelungată.

Se pare, însă, că fundașul roș-albaștrilor poate reveni mai repede decât se anticipa. Conform GSP, nu ar fi vorba despre o accidentare gravă, ci doar despre o încărcare musculară pentru care a avut nevoie de câteva zile de repaus.

În vârstă de 33 de ani, Mihai Popescu a ținut să îi liniștească pe fanii roș-albaștrilor după meciul cu FC Argeș: ”Nu e nimic grav! Revin săptămâna viitoare”, a spus fotbalistul.

”Mihai e OK, nu are nicio ruptură! Are nevoie de câteva zile de repaus, după care poate relua antrenamentele în ritm normal. Are doar o încărcare musculară, simțea unele dureri și am considerat că este mai bine să îl scoatem temporar din antrenamente”, au spus cei din staff-ul medical al fostei campioane.

Se pare că Mihai Popescu va rata și meciul cu FK Auda din Conference League, însă va reveni pe teren la partida cu Csikszereda Miercurea Ciuc.

Mihai Popescu a fost la Marijana Kovacevic

Gigi Becali a dezvăluit că fundașul central a fost recent la renumita Marijana Kovacevic pentru a grăbi procesul de recuperare.

„Are o mică problemă. A fost la Marijana, am înţeles, a zis că îi face o infiltraţie şi poate să joace. Deci nu are ceva grav, nu”, a declarat Gigi Becali, conform Prima Sport.