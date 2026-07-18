După ce a fost prezent în Ghencea la victoria lui FCSB contra lui FC Argeș, scor 2-0, Aymen Boutoutaou a trecut cu bine de vizita medicală și a semnat contractul cu gruparea patronată de Gigi Becali.

Aymen Boutoutaou, prezentat oficial la FCSB

Fotbalistul francez cu origine algeriană a semnat un contract valabil pe următoarele trei sezoane și va purta tricoul cu numărul 28.

Sâmbătă dimineață, Boutoutaou s-a antrenat pentru prima dată sub comanda lui Marius Baciu.

”FCSB anunță transferul lui Aymen Boutoutaou, de la FC Sochaux-Montbéliard.

Atacantul francez în vârstă de 25 de ani a semnat un contract valabil pentru trei sezoane și va purta tricoul cu numărul 28.

Aymen a efectuat sâmbătă dimineață primul antrenament alături de noii săi colegi.

Clubul nostru îi urează bun-venit și să aibă parte de mult succes în tricoul roș-albastru”, a fost mesajul transmis de FCSB.

Aymen Boutoutaou vine de la Sochaux, club la care a evoluat în ultimul sezon și alături de care a promovat în Ligue 2. Folosit ca extremă dreapta, extremă stânga sau mijlocaș ofensiv, a înscris 13 goluri și a oferit 6 pase decisive în sezonul trecut.