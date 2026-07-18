Partida amicală PSV - Union Saint-Gilloise va avea loc sâmbătă, de la ora 13:30 și va putea fi urmărită LIVE pe VOYO și în format LIVE VIDEO pe site-ul Sport.ro.

PSV - Union Saint-Gilloise, LIVE pe VOYO, de la 13:30

PSV a ieșit campioană în Olanda la pas în stagiunea trecută și a disputat două meciuri de pregătire până acum. Echipa lui Peter Bosz a obținut o remiză cu belgienii de la Antwerp (1-1) și o victorie cu 3-2 în fața lui Rakow.

Dennis Man a evoluat 29 de minute în meciul câștigat în fața polonezilor și 45 de minute în partida cu Antwerp.

De cealaltă parte, noua echipă a lui Darius Olaru a câștigat toate amicalele verii de până acum. Union Saint-Gilloise le-a demolat pe Diegem, scor 7-0, și pe FCSB, scor 4-0, și s-a impus cu 2-1 în fața lui Aarhus.

Cele două formații s-au întâlnit ultima oară în faza ligii din Champions League, în stagiunea trecută, iar atunci belgienii s-au impus cu 3-1.

Bölöni: „Saint-Gilloise are un departament de scouting renumit!“

În fotbalul românesc, Ladislau Bölöni (73 de ani) e printre cei mai buni cunoscători ai fotbalului belgian. Pe lângă faptul că a antrenat Standard Liege (2008-2010), Antwerp (2017-2020) și Gent (2020), fostul selecționer a și fost ales cel mai bun antrenor din Belgia, în 2009! A fost o decizie firească, după cele trei trofee cucerite cu Standard Liege, în perioada 2008-2009: titlul și două Supercupe.

Acum, Sport.ro l-a chestionat pe Bölöni despre transferul lui Olaru, la Union Saint-Gilloise. Tehnicianul de 73 de ani a insistat că această mutare e una importantă, având în vedere modul în care lucrează noua echipă a lui Olaru.

„Pot să spun atât: dacă a fost remarcat băiatul de către Saint-Gilloise, e un lucru deosebit de important! Pentru că, la Saint-Gilloise, departamentul de scouting e renumit. Că cei de aici l-au remarcat pe acest jucător e un lucru cu adevărat pozitiv. Oamenii care se ocupă de scouting, la Saint-Gilloise, au reușit mai mereu să găsească niște soluții deloc bănoase, deloc scumpe. În mod surprinzător, găseau jucători de la nivelul ligii a treia și, într-un an, doi, cota jucătorului creștea foarte mult.

Țin minte că aveau ochi buni mai ales la atacanți. L-au adus pe unul cu nas mare și într-un an l-au vândut. Iar în al doilea an au reușit să găsească un atacant și mai mare și mai tare și mai bun! Și tot adus din divizia a treia. Și un ultim amănunt: la Saint-Gilloise, nu antrenorul decide transferurile! Pentru că antrenorii se schimbă, periodic. În schimb, echipa de scouting e bătută în cuie“, ne-a explicat Bölöni.

În ultima ediție a campionatului, Union Saint-Gilloise a terminat pe 2, după Club Brugge, dar a reușit să ia Cupa Belgiei după o finală câștigată cu Anderlecht.