Xavi (46 de ani) este luat în considerare de către conducerea lui Chelsea pentru a deveni noul antrenor principal al echipei.
Londonezii traversează o perioadă foarte slabă. Ieri au ajuns la a șasea înfrângere consecutivă în Premier League, după ce au pierdut acasă cu Nottingham (1-3), ocupând doar locul 9, insuficient pentru cupele europene.
Londonezii pot salva sezonul dacă o înving sâmbătă, pe 16 mai, pe Manchester City în finala FA Cup. Meciul este programat să înceapă de la 17:00 și va fi transmis în exclusivitate de către VOYO.
Criza de la Chelsea
Demiterile lui Enzo Maresca și Liam Rosenior au declanșat o adevărată criză în privința antrenorului principal ce se reflectă automat și în rezultatele sportive.
Calum McFarlane asigură în prezent interimatul, așa cum s-a întâmplat și la plecarea lui Maresca de la începutul anului.
În acest context, Xavi este văzut de șefii lui Chelsea drept o soluție foarte bună. Ei îl iau în considerare pe tehnicianul care a câștigat La Liga și Supercupa Spaniei cu Barcelona în 2023, după cum informează jurnalistul Miguel Delaney, citat de Transfer News Live.