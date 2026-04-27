Messi înapoi la Barcelona?! Xavi a dezvăluit totul

Catalanii și-au dorit ca Leo Messi să revină după despărțirea rece din vara lui 2021, când Barcelona nu i-a mai putut prelungi contractul.

Însă, fotbalistul argentinian s-ar fi putut întoarce la Barcelona în 2023, după ce i-a expirat contractul cu PSG.

Messi evoluează în prezent la Inter Miami, în SUA, și mai are contract până la finalul anului 2028.

Fostul antrenor al Barcelonei a vorbit deschis despre momentul în care formația catalană a vrut să îl readucă pe Messi.

Xavi a dezvăluit că s-a negociat intens pentru ca fotbalistul emblematic al Barcelonei să semneze din postura de jucător liber de contract, dar Joan Laporta nu și-ar fi dorit asta.

„Am încercat să-l aducem pe Messi înapoi la Barça în 2023. Am discutat timp de 5 luni și totul era pregătit...

În cele din urmă, președintele a spus nu, iar transferul a căzut”, a spus Xavi, conform lui Fabrizio Romano.

Lionel Messi a marcat 672 de goluri și a oferit 303 pase decisive în 778 de meciuri jucate pentru FC Barcelona.

Argentinianul a evoluat timp de 16 ani în tricoul catalanilor și a fost promovat din academia clubului: „La Masia”.

