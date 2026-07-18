Portarul de 40 de ani a crescut enorm în popularitate după turneul final din SUA, Canada și Mexic și este foarte aproape de un transfer.

Vozinha a fost unul dintre personajele principale de acest Campionat Mondial , după ce a reușit parade spectaculoase în fața finalistelor Spania și Argentina.

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Una dintre aceste echipe este Colo-Colo, care se va decide cât de curând dacă va semna cu portarul liber de contract, conform lui Fabrizio Romano.

Portarul naționalei Capului Verde a atras imediat atenția unor cluburi importante din fotbalul mondial, după prestațiile de excepție de la Cupa Mondială.

Vozinha mai are oferte din Africa de Sud și va trebui să aleagă care va fi următoarea lui destinație.

Batuque FC (Capul Verde), CS Mindelense (Capul Verde), Progresso do Sambizanga (Angola), CS Mindelense (împrumut), Zimbru Chișinău (Republica Moldova), Gil, Vicente (Portugalia), AEL Limassol (Cipru), AS Trenčín (Slovacia), GD Chaves (Portugalia) sunt echipele pentru care a evoluat Vozinha de-a lungul carierei.

Costel Pantilimon, românul care a jucat împotriva lui Vozinha, eroul de la Mondial: "Spectaculos, boem. Mă uitam ce făcea la încălzire"

Edițiile de Mondial propun de fiecare dată fotbaliști-surpriză care se remarcă prin evoluții remarcabile, prin atitudinea lor pe teren sau prin poveștile țesute în caruselul carierei. Unii dintre ei - necunoscuți publicului larg - răman pentru totdeauna în inimile suporterilor, fani chiar și ai adversarilor.

Așa s-a întâmplat la această ediție și cu portarul selecționatei Capului Verde, Vozinha (40 de ani), goalkeeper care a impresionat meci de meci. Eliminat în faza 16-imilor de finală, Argentina - Capul Verde 3-2 după prelungiri, Josimar José Évora Dias 'Vozinha' (40 de ani / 1,89 m) s-a întors în țara sa alături de colegi - VEDEȚI AICI IMAGINI.

Costel Pantilimon: "Vozinha a făcut la încălzire vreo 20 de minute numai pase lungi"

În carieră, Vozinha a jucat cinci ani la AEL Limassol, în Cipru, iar românul Costel Pantilimon, unul dintre cei mai buni portari pe care i-a avut țara noastră, i-a fost adversar. Panti evolua în 2020 la Omonia Nicosia. La Poveștile Sport.ro, campionul din Premier League cu Manchester City și-a amintit stilul antrenament pe care marșa Vozinha înaintea unei partide AEL - Omonia Nicosia.

"Spectaculos! Surpriză! Mi-a fost adversar în Cipru, în scurta mea perioadă din Cipru, era la AEL Limassol, era plăcut, avea un joc de picior, un portar boem! Nu era genul meu de a vedea portarul... solid, echilibrat. Era tot timpul implicat în joc!

Mă uitam la încălzire, a făcut vreo 20 de minute numai pase, numai mingi lungi. Fiecare are un punct forte pe care îl exploateză la maximum. Așa era și cu el.

Mă bucur că stă la un nivel foarte bun, să ajungi la un Mondial la vârsta de 40 de ani... plus ce s-a întâmplat cu rețeaua lui de social media", a declarat Costel Pantilimon, la emisiunea Poveștile Sport.ro.