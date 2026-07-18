Fotbalistul care l-a speriat pe Scaloni înainte de finala Cupei Mondiale: „Mi-aș dori să-l încuiem în cameră”

Fotbalistul care l-a speriat pe Scaloni înainte de finala Cupei Mondiale: „Mi-aș dori să-l încuiem în cameră” CM 2026
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Selecționerul Argentinei a numit jucătorul spaniol care îi dă emoții înaintea marii finale de duminică.

TAGS:
Lamine YamalLionel Messilionel scaloni
Din articol

Argentina și Spania se întâlnesc duminică, de la ora 22:00, în ultimul act al Cupei Mondiale 2026. În conferința de presă premergătoare partidei, Lionel Scaloni a fost întrebat despre cel mai periculos adversar din tabăra europeană, Lamine Yamal.

Tehnicianul sud-american a recunoscut, mai în glumă, mai în serios, că ar prefera ca extrema Barcelonei să nu poată ieși pe teren. În vârstă de 19 ani, Yamal i-a atras atenția antrenorului argentinian, care l-a comparat chiar cu Lionel Messi în privința capacității de a influența decisiv jocul.

  • Messi lamine yamal 2
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

„Un puști care este o comoară pentru fotbal”

„Mi-aș dori să-l putem încuia pe Lamine în camera lui!”, a spus, amuzat, Lionel Scaloni, potrivit publicației The Touchline. Antrenorul de 48 de ani a continuat apoi într-o notă serioasă, subliniind calitățile adversarului său.

„Lamine Yamal este un jucător cu adevărat excepțional. Acest puști este o comoară pentru fotbal și este încă foarte tânăr. Are atât de multe de oferit”, a mai spus selecționerul sud-american.

Deși Yamal a marcat un singur gol în cele șapte meciuri disputate la acest turneu final, cifrele sale au fost influențate de o accidentare recentă, care i-a limitat minutele în primele trei partide. Cu toate acestea, Scaloni rămâne extrem de precaut înaintea confruntării directe.

„Este un talent care va aduce multe bucurii Spaniei în viitor... însă sperăm că nu și duminică. La fel ca Leo, este unul dintre acei jucători pe care este extrem de greu să îi anulezi”, a adăugat tehnicianul Argentinei.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
”Monstru” descoperit în Dunăre, la Galați. Cel mai mic debit din ultimii 30 de ani, probabil din cauza țărilor din amonte
”Monstru” descoperit în Dunăre, la Galați. Cel mai mic debit din ultimii 30 de ani, probabil din cauza țărilor din amonte
ARTICOLE PE SUBIECT
Ce spune Messi despre poza virală cu bebelușul Lamine Yamal înaintea finalei de la Mondial
Ce spune Messi despre poza virală cu bebelușul Lamine Yamal înaintea finalei de la Mondial
Golgheterii de la Mondial: Messi și Mbappe, lideri în topul marcatorilor de la CM 2026! Bellingham și Kane stau la pândă
Golgheterii de la Mondial: Messi și Mbappe, lideri în topul marcatorilor de la CM 2026! Bellingham și Kane stau la pândă
Iosif Rotariu e invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro. S-a luptat cu Maradona, acum dă verdictul despre Messi
Iosif Rotariu e invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro. S-a luptat cu Maradona, acum dă verdictul despre Messi
ULTIMELE STIRI
Basarab Panduru, șocat după FCSB - FC Argeș 2-0: „Ce trebuia să faci?!”
Basarab Panduru, șocat după FCSB - FC Argeș 2-0: „Ce trebuia să faci?!”
PSV - Union Saint-Gilloise, LIVE pe VOYO, de la 13:30! Duelul foștilor jucători de la FCSB: Man vs Olaru
PSV - Union Saint-Gilloise, LIVE pe VOYO, de la 13:30! Duelul foștilor jucători de la FCSB: Man vs Olaru
A văzut ce se întâmplă cu FCSB în startul sezonului și a reacționat: ”Mi se rupe sufletul!”
A văzut ce se întâmplă cu FCSB în startul sezonului și a reacționat: ”Mi se rupe sufletul!”
Vozinha și-a câștigat viitorul după Mondial! Portarul-fenomen, aproape de un transfer la echipa legendară
Vozinha și-a câștigat viitorul după Mondial! Portarul-fenomen, aproape de un transfer la echipa legendară
Reacție din interior după ce transferul de 1,35 milioane al FCSB a apărut în Ghencea: „Îl simt încântat”
Reacție din interior după ce transferul de 1,35 milioane al FCSB a apărut în Ghencea: „Îl simt încântat”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Am ajuns la marea finală

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Am ajuns la marea finală

Golgheterii de la Mondial: Messi și Mbappe, lideri în topul marcatorilor de la CM 2026! Bellingham și Kane stau la pândă

Golgheterii de la Mondial: Messi și Mbappe, lideri în topul marcatorilor de la CM 2026! Bellingham și Kane stau la pândă

Gigi Becali exultă după transferul reușit azi de FCSB: "Am dat mult peste un milion! MM a zis că mai bun ca el n-a fost"

Gigi Becali exultă după transferul reușit azi de FCSB: "Am dat mult peste un milion! MM a zis că mai bun ca el n-a fost"

A cerut să plece la FCSB și i-a scos din sărite: "Ai făcut o alegere greșită. Drum bun!"

A cerut să plece la FCSB și i-a scos din sărite: "Ai făcut o alegere greșită. Drum bun!"

Gigi Becali i-a anunțat transferul imediat după FCSB - FC Argeș: "600.000, a semnat!"

Gigi Becali i-a anunțat transferul imediat după FCSB - FC Argeș: "600.000, a semnat!"

Reacție surprinzătoare după ultima mutare a FCSB-ului: „Transferul a fost mai bun pentru el”

Reacție surprinzătoare după ultima mutare a FCSB-ului: „Transferul a fost mai bun pentru el”



Recomandarile redactiei
A văzut ce se întâmplă cu FCSB în startul sezonului și a reacționat: ”Mi se rupe sufletul!”
A văzut ce se întâmplă cu FCSB în startul sezonului și a reacționat: ”Mi se rupe sufletul!”
Reacție din interior după ce transferul de 1,35 milioane al FCSB a apărut în Ghencea: „Îl simt încântat”
Reacție din interior după ce transferul de 1,35 milioane al FCSB a apărut în Ghencea: „Îl simt încântat”
Vozinha și-a câștigat viitorul după Mondial! Portarul-fenomen, aproape de un transfer la echipa legendară
Vozinha și-a câștigat viitorul după Mondial! Portarul-fenomen, aproape de un transfer la echipa legendară
PSV - Union Saint-Gilloise, LIVE pe VOYO, de la 13:30! Duelul foștilor jucători de la FCSB: Man vs Olaru
PSV - Union Saint-Gilloise, LIVE pe VOYO, de la 13:30! Duelul foștilor jucători de la FCSB: Man vs Olaru
Transferul stă să pice: ”Directorul sportiv a făcut o ofertă, dar este dificil!”
Transferul stă să pice: ”Directorul sportiv a făcut o ofertă, dar este dificil!”
Alte subiecte de interes
Închisoare pentru unul dintre atacatorii tatălui lui Lamine Yamal! Ce pedepse au primit ceilalți agresori
Închisoare pentru unul dintre atacatorii tatălui lui Lamine Yamal! Ce pedepse au primit ceilalți agresori
Tatăl lui Lamine Yamal a rupt tăcerea după ce a fost înjunghiat: ”Mi-a fost teamă! Am fost între viață și moarte!”
Tatăl lui Lamine Yamal a rupt tăcerea după ce a fost înjunghiat: ”Mi-a fost teamă! Am fost între viață și moarte!”
Vila de 11 milioane de euro a lui Lionel Messi, vandalizată de activiștii de mediu: ”Este construită ilegal!”
Vila de 11 milioane de euro a lui Lionel Messi, vandalizată de activiștii de mediu: ”Este construită ilegal!”
Ce lovitură! Denis Drăguș va fi coleg cu "dușmanul" lui Lionel Messi
Ce lovitură! Denis Drăguș va fi coleg cu "dușmanul" lui Lionel Messi
Lionel Messi nu se oprește! Nou record internațional egalat de "La Pulga"
Lionel Messi nu se oprește! Nou record internațional egalat de "La Pulga"
Veste excelentă primită de Lionel Scaloni! Verdictul medicilor în cazul lui Messi
Veste excelentă primită de Lionel Scaloni! Verdictul medicilor în cazul lui Messi
CITESTE SI
Atelier clandestin de ciocolată descoperit în sediul unei instituții. Directoarea vindea bomboane pe Facebook. VIDEO

stirileprotv Atelier clandestin de ciocolată descoperit în sediul unei instituții. Directoarea vindea bomboane pe Facebook. VIDEO

Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

protv Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

De ce contestă AUR contractele de 6 miliarde de euro cu Rheinmetall. Petrișor Peiu cere explicații Guvernului

stirileprotv De ce contestă AUR contractele de 6 miliarde de euro cu Rheinmetall. Petrișor Peiu cere explicații Guvernului

Sorin Grindeanu, despre posibilitatea unei guvernări PSD-AUR: Sunt niște lucruri pe care AUR nu le-a clarificat

stirileprotv Sorin Grindeanu, despre posibilitatea unei guvernări PSD-AUR: Sunt niște lucruri pe care AUR nu le-a clarificat

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Du Plessis vs Usman


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Du Plessis vs Usman


00:00
UFC
(EN) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(RO) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!