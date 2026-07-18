Fotbalistul care l-a speriat pe Scaloni înainte de finala Cupei Mondiale: „Mi-aș dori să-l încuiem în cameră”

Tehnicianul sud-american a recunoscut, mai în glumă, mai în serios, că ar prefera ca extrema Barcelonei să nu poată ieși pe teren. În vârstă de 19 ani, Yamal i-a atras atenția antrenorului argentinian, care l-a comparat chiar cu Lionel Messi în privința capacității de a influența decisiv jocul.

Argentina și Spania se întâlnesc duminică, de la ora 22:00, în ultimul act al Cupei Mondiale 2026 . În conferința de presă premergătoare partidei, Lionel Scaloni a fost întrebat despre cel mai periculos adversar din tabăra europeană, Lamine Yamal .

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„Un puști care este o comoară pentru fotbal”

„Mi-aș dori să-l putem încuia pe Lamine în camera lui!”, a spus, amuzat, Lionel Scaloni, potrivit publicației The Touchline. Antrenorul de 48 de ani a continuat apoi într-o notă serioasă, subliniind calitățile adversarului său.

„Lamine Yamal este un jucător cu adevărat excepțional. Acest puști este o comoară pentru fotbal și este încă foarte tânăr. Are atât de multe de oferit”, a mai spus selecționerul sud-american.

Deși Yamal a marcat un singur gol în cele șapte meciuri disputate la acest turneu final, cifrele sale au fost influențate de o accidentare recentă, care i-a limitat minutele în primele trei partide. Cu toate acestea, Scaloni rămâne extrem de precaut înaintea confruntării directe.

„Este un talent care va aduce multe bucurii Spaniei în viitor... însă sperăm că nu și duminică. La fel ca Leo, este unul dintre acei jucători pe care este extrem de greu să îi anulezi”, a adăugat tehnicianul Argentinei.