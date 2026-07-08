Pe Vozinha îl așteaptă transferul carierei, la 40 de ani

Clubul din Florida este extrem de interesat de recrutarea lui Josimar Jose Evora Dias, cunoscut în cercurile fotbalistice ca Vozinha, conform postului de televiziune TVN.

Goalkeeper-ul capverdian a devenit o adevărată vedetă a Cupei Mondiale graţiile intervenţiilor sale miraculoase în faţa unor echipe de top.

Vozinha ar putea ajunge la Inter Miami, alături de Leo Messi

Performanţa sa împotriva Argentinei lui în faza eliminatorie nu a trecut neobservată de nimeni din tribunele de la Miami. Deşi Argentina era favorita clară, portarul african în vârstă de 40 de ani şi-a menţinut echipa în joc cu paradele sale, câştigând respectul unanim al presei şi al adversarilor deopotrivă.

La finalul meciului de pe Hard Rock Stadium, Lionel Messi a avut numai cuvinte de laudă la adresa lui Vozinha, care s-a declarat la rândul său onorat de cuvintele argentinianului.

În acest context, Inter Miami CF, club fidel stilului său de se afla în lumina reflectoarelor fotbalului mondial, lucrează deja la conturarea lotului său pentru finalul sezonului.

Conducerea, în frunte cu fostul internaţional englez David Beckham, coproprietar al clubului, şi-a îndreptat atenţia în primul rând asupra jucătorilor car s-au impus ca adevăraţi eroi ai ţărilor lor în ochii lumii la actualul Mondial, iar Vozinha este unul dintre aceştia.

Scena este pregătită pentru ca negocierile să avanseze rapid, deoarece experimentatul portar capverdian este în prezent jucător liber, după expirarea contractului său cu echipa portugheză GD Chaves, pe 30 iunie, ceea ce facilitează foarte mult orice tranzacţie, subliniază Marca, citată de Agerpres.