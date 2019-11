Romanii s-au dus PESTE KLOPP dupa victoria FANTASTICA in fata lui City!!! Moment incredibil la interviuri. Ce cadou i-au dat

Liverpool a invins-o pe Manchester City cu 3-1.

Jurgen Klopp a iesit invingator in primul duel cu Pep Guardiola. Liverpool conducea inca din minutul 13, prin golurile lui Fabinho si Salah. Sadio Mane a inscris si el la scurt timp dupa debutul reprizei secunde. Bernardo Silva a inscris singurul gol al lui City, in minutul 79.

Jurgen Klopp a facut senzatie la finalul meciului. Neamtul a vorbit la Eurosport despre victoria obtinuta. Reporterul Eurosport i-a daruit la finalul interviului un clop.

"Orice victorie impotriva lui City este masiva, oricand are loc. Nu conteaza daca este in ianuarie, februarie sau mai, accepti in orice luna pentru ca este atat de dificil. Ati vazut ca acesta este singurul mod prin care putem obtine victoria, intr-un mod destul de nebunatic. Sa te aperi cu tot ce ai, sa incerci sa te folosesti de fiecare situatie cat poti de bine, sa fii curajos", a declarat Klopp la Eurosport.