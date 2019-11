Klopp se REVOLTA! Ce il nemultumeste pe antrenorul lui Liverpool: "Trebuie sa ne asezam la masa si sa avem o discutie!"

Campioana Europei are un program mult prea solicitant.

Jurgen Klopp (52 ani) este nemultumit de programul pe care echipa sa il are. In perioada 23 noiembrie - 2 ianuarie 2020, Liverpool ar putea juca 13 meciuri, lucru care il infurie pe antrenorul german.

Klopp a rabufnit dupa meciul pe care Liverpool l-a castigat cu Genk, din grupele Ligii Campionilor, sustinand ca aceasta problema trebuie discutata si remediata.

"Nu vreau sa anulez meciuri din Cupa. Sunt din Germania, de ce ar trebui sa anulez competitii englezesti? Ar trebui totusi, sa existe posibilitatea sa putem vorbi despre aceste probleme si asta am facut. Ca unora nu le convine, nu pot schimba asta.

Problemele exista si sunt evidente. In fiecare an facem exact acelasi lucru, iar unora li se pare amuzant. Se gandesc: "Ia uite, trebuie sa joace 5 meciuri in 3 zile, ia sa vedem cum se descurca".

Nu putem continua asa. De aceea am cerut sa ne asezam la o masa si la un moment dat, trebuie sa gasim o solutie, pentru ca aceste solutii oferite de ei, suna pentru mine ca o alta problema", a spus Klopp la conferinta de presa de dupa meci.