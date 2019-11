Jurgen Klopp se pregateste de razboiul cu City! Face 6 schimbari si isi odihneste titularii in meciul de Champions League

Liverpool primeste vizita celor de la Genk pe Anfield

Decizia corecta? Jurgen Klopp pare ca vrea sa conserve energia jucatorilor pentru marele meci din weekend, contra celor de la Manchester City. Tehnicianul neamt a facut 6 schimbari in primul 11 de astazi fata de ultimul meci de campionat.

James Milner va juca fundas stanga, Andy Robertson fiind lasat pe banca. Sadio Mane si Robert Firmino vor fi de asemenea rezerve in meciul de pe Anfield.

In echipa de start apar Origi, Alex Oxlade-Chamberlain si Fabinho. Joe Gomez intra in locul lui Dejan Lovren in defensiva, iar Keita incepe in atac in locul lui Lallana.

Liverpool este neinvinsa in ultimele 23 de meciuri europene pe Anfield.

Echipele de start

Liverpool:

Alisson, Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Milner, Fabinho, Wijnaldum, Keita, Salah, Origi, Oxlade-Chamberlain

Genk:

Coucke, Cuesta, De Norre, Lucumi, Mæhle, Dewaest, Heynen, Hrošovský, Berge, Ito, Samatta.