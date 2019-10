Victorie MARE pentru Reghecampf in Emirate! Echipa antrenata de roman a jucat aproape o repriza in inferioritate numerica

Al Wasl a invins-o astazi pe Hatta cu 3-1.

Echipa antrenata de Laurentiu Reghecampf incepuse partida mai bine si in minutul 15, Galvao reusea sa deschida scorul. Repriza a doua a inceput cu un moment dificil pentru Al Wasl, in minutul 52, Lashkari primind direct cartonasul rosu. In minutul 60, Hatta a restabilit egalitatea prin Kazim.

In inferioritate numerica, trupa lui Reghecampf a reusit sa castige meciul cu 3-1, multumita golurilor inscrise de Welliton (64') si Salmeen (80').

Cu aceste trei puncte, Al Wasl a urcat pe pozitia a opta in campionatul din Emiratele Arabe Unite, cu 7 puncte in 6 meciuri. In meciul urmator, Reghecampf va juca impotriva fostei sale echipe, Al Wahda, locul 9 din clasament.