Reghecampf, ca si plecat de la Al Wasl! Seicii i-au pus gand rau: "Astept decizia clubului!" Ce s-a intamplat cu antrenorul roman

Al Wasl are rezultate tot mai slabe in campionatul din Emirate.

Laurentiu Reghecampf asteapta decizia sefilor de la Al Wasl dupa ce echipa a inregistrat tot mai multe rezultate negative.

Reghe risca sa fie dat afara, potrivit presei arabe.

Alwatannewspaper.ae anunta ca exista mari sanse ca Al Wasl sa se desparta de Laurentiu Reghecampf. Echipa araba are o serie de patru meciuri la rand fara victorie, iar seicii vor sa-l dea la o parte de pe banca pe antrenorul roman.

"Astept decizia clubului", a fost reactia transanta a lui Reghe dupa ultima infrangere din campionat.

Laurentiu Reghecampf este antrenroul celor de la Al Wasl din ianuarie 2019. Totusi, rezultatele echipei sub comanda tehnicianului roman au fost sub asteptari. Desi seicii i-au mai dat o sansa lui Reghe in aceasta vara, s-au saturat sa mai astepte o redresare.