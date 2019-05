Dezastru pentru Laurentiu Reghecampf in Arabia Saudita! O singura victorie in grupele Ligii Campionilor! Ce s-a intamplat in ultimul meci!

Laurentiu Reghecampf nu a putut trece de faza grupelor, avand o singura victorie in cinci partide. Al Wasl, echipa pregatita de antrenorul roman, a pierdut in deplasare meciul cu Al Nassr, scor 1-3, si se afla pe locul patru, ultimul in grupa.

Al Wasl are o victorie si patru infrangeri in Liga Campionilor Asiei si va incheia grupa pe ultimul loc. Lider este Zob Ahan, cu 11 puncte, urmata de Al Nassr, cu 9 puncte, si Al Zawraa, cu 5 puncte.

FT: Al Nassr ???????? 3 - 1 ???????? Al Wasl

Saudi Arabia's Al Nassr seal their place in the #ACL2019 Round of 16 after a convincing win over UAE's Al Wasl in Group A! pic.twitter.com/hbJuTciIot