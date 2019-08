Fiul cel mare al lui Reghecampf, departe de fotbal! Ce sport a ales sa practice

Pustiul locuieste in Germania cu mama sa.

Laurentiu Reghecampf si Mariana Boldea, actualmente Pfeiffer, au fost casatoriti timp de 14 ani, din anul 1994 pana in anul 2008. Tehnicianul a jucat in Germania, la Energie Cottbus (2000-2004), Alemannia Aachen (2005-2008) si FC Kaiserslautern (2008-2009), iar sotia sa a ramas sa locuiasca in Cottbus, impreuna cu fiul cuplului, Luca (18 ani), dupa divort. Femeia e originara din Targoviste, la fel ca fostul antrenor al FCSB, a absolvit mai multe cursuri de beauty si makeup la o scoala si detine un salon de infrumusetare in tara de adoptie.

Primul fiu al lui Laurentiu Reghecampf, Luca, locuieste impreuna cu mama lui in Germania. Tanarul invata la Lausitzer Sportschule Cottbus, o scoala de elita din domeniul sportului, unde au invatat numerosi fosti mari sportivi ai Germaniei si care este condusa de Wolfgang Neubert, fostul presedintele al clubului Energie Cottbus. Desi scoala are o sectie puternica de fotbal, la care s-au instruit, printre altii, Maximilian Phillip (Dinamo Moscova), Leonardo Bittencourt (1899 Hoffenheim), Dani Schahin (Extremadura), Tim Kleindienst (Freiburg), Julian Borner (Sheffield Wednesday), Tom Mickel (Hamburger SV) sau Kevin McKenna (ex-FC Koln), fiul lui Reghecampf a ales sa practice ciclismul si sa se inscrie la sectia dedicata acestei discipline de la scoala din Cottbus. De la 12 ani pana la 16 ani, Luca a participat la diverse curse zonale si regionale de juniori, dar s-a retras din activitatea profesionista in 2017, cand a avut ultima aparitie la o cursa din orasul Dolln.

Acum el este un impatimit al muzicii electronice, venind si in Romania pentru a participa la marile festivaluri, dar si al stilurilor rap sau pop. De asemenea, baiatul se intelege foarte bine cu Anamaria Prodan si cu fratii sai vitregi, toti facand calatorii si petrecand vacante in SUA sau in tarile arabe, unde tatal sau antreneaza. Pustiul nu are vreo echipa favorita in fotbal, dar este un suporter al lui Eisbaren Berlin, club de hochei care evolueaza in Deutsche Eishockey Liga.

In 2008, “Reghe” s-a casatorit cu impresara Anamaria Prodan, impreuna cu care are un copil, pe Laurentiu Junior (11 ani), alintat „Bebeto”, care joaca fotbal la un club de juniori din Bucuresti. Anamaria Prodan mai are doua fiice din prima casatorie, Rebecca (20 ani), fotomodel, si Sarah (18 ani), baschetbalista la un colegiu din SUA.