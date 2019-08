Cosmin Contra, atac la FCSB: "E inuman ce s-a intamplat!" Cum i-a adus aminte Slavia Praga de FCSB din perioada Reghecampf

Cosmin Contra il critica pe Becali.

Selectionerul nationalei Romaniei, Cosmin Contra, a fost impresionat de Slavia Praga in partida tur cu CFR Cluj de marti seara, comparand campioana Cehiei cu FCSB pe vremea in care era antrenata de Laurentiu Reghecampf!

Contra a condamnat modul in care a fost demis preparatorul fizic, Marian Lupu, de catre FCSB.

"Am discutat mult de Slavia si de modul in care au dominat meciul cu CFR, mai ales in prima repriza. Aduceti-va aminte cum arata Steaua, in primul mandat al lui Reghecampf, cu Neubert preparator fizic, cand au avut acele rezultate remarcabile in cupele europene. Erau agresivi, mergeau si stateau in terenul advers, erau pittbuli toti.



Nu cred (ca e vina preparatorului fizic)! Eu il cunosc foarte bine pe Marian Lupu cu care am lucrat si la echipa nationala si mi se pare inuman ceea ce a patit, linsatul acesta public! Este un profesionist desavarsit.



Nu stiu ce s-a intamplat acolo. Nu stiu daca este din cauza antrenamentelor, a terenului, a ghetelor, a alimentatiei, intratul prea devreme la antrenamente, intensitatea antrenamentelor, nu sunt acolo" a spus Cosmin Contra la Digi Sport.