Reghecampf, minunea sau ADIO?! Reghe e aproape sa fie dat afara dupa 4 etape. In ce situatie se afla echipa lui

Laurentiu Reghecampf n-o duce deloc bine la Al Wasl.

Fosta echipa a lui Maradona e ultima in Emirate, cu un singur punct castigat in 3 etape. In cazul in care va pierde azi, contra campioanei Sharjah, care e si lider dupa 3 etape, Reghe isi risca postul. Sezonul trecut, Al Wasl a terminat pe 9. Reghe a preluat echipa in ianuarie, cand se afla tot in zona retrogradarii. Inainte s-o pregateasca pe Wasl, fostul antrenor al FCSB a mai pregatit-o tot in Emirate pe Al Wahda din iulie 2017 pana in noiembrie 2018.