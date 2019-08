Asta ar fi marea BOMBA pentru grupele Europa League! Ana Maria Prodan a facut anuntul: cum se poate intoarce Reghecampf la FCSB

In cautare de antrenor, FCSB poate da lovitura si sa-l aduca inapoi pe Laurentiu Reghecampf!

Campion in 2013 si 2014 cu FCSB, Laurentiu Reghecampf poate fi marea surpriza pentru banca FCSB-ului! Antrenorul de 43 de ani nu ar spune "nu" unei reveniri insa cu o conditie: sa se ajunga in situatia in care sa isi rezilieze contractul cu Al Wasl! Reghecampf este la clubul din Emirate din ianuarie, acolo unde are un salariu imens!

Reghecampf se pregateste de debutul noului sezon si are o dubla extrem de importanta in Liga Campionilor Asiei: joaca pe 20 si pe 30 august contra celor de la Al Hilal Omdurman din Sudan, echipa care a inceput deja sezonul, fiind pe locul 2 cu 17 puncte din 21 posibile. O posibila eliminare din competitie ar deschide usa pentru ca Reghe sa revina la FCSB. Grupele Europa League vor incepe pe 19 septembrie iar FCSB are o dubla infernala cu Vitoria Guimaraes in play-off.

Sotia lui Reghecampf, Ana Maria Prodan, a vorbit despre aceasta posibilitate.

"E foarte greu, Laur are contract. Se va intoarce, va colabora cu Gigi toata viata. Daca ar intrerupe acum colaborarea si s-ar ivi posibilitatea... Acum are 2 ani de contract, dar vorbind de FCSB si Becali, e numarul 1 langa patron.



E ca o relatie intre fiu si tata. Castiga de 10 ori mai mult acolo, nu se poate intoarce acum si Becali il indeamna sa ramana acolo. Sunt multi bani" a spus Ana Maria Prodan la Digi Sport.

Sotia antrenorului a mai dezvaluit ca Laurentiu Reghecampf s-a aflat pe lista celor de la Ajax Amsterdam dupa prima perioada petrecuta la FCSB, insa olandezii au renuntat la varianta deoarece s-a speculat in Romania ca Reghecampf ar fi fost implicat in meciuri aranjate!