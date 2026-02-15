Derby-ul Clujului de săptămâna trecută, câștigat de CFR cu 3-2 în etapa 26, continuă să producă ecouri puternice. Finalul partidei a fost unul exploziv, imaginile cu antrenorul Cristiano Bergodi sărind la gâtul jucătorilor rivali, Andrei Cordea și Karlo Muhar, făcând înconjurul presei sportive.

Dan Nistor (37 de ani), liderul din teren al „șepcilor roșii”, a explicat exact ce s-a întâmplat pe gazon și și-a asumat partea sa de vină. Mijlocașul susține că totul a plecat de la gesturile jucătorului de la CFR la adresa fanilor oaspeți.

„Eu sunt corect, l-am înjurat pe Cordea, recunosc. A făcut niște semne obscene către galeria noastră, de aia l-am înjurat. Cred că, dacă cel de-al patrulea arbitru era un pic mai atent, mie trebuia să-mi dea al doilea galben, lui Cordea al doilea galben și nu se mai întâmpla nimic”, a spus Nistor la DigiSport.

„Nu e ok să înjuri antrenorul”

Dincolo de conflictul personal, „Dinozaurul” a subliniat că furia lui Cristiano Bergodi a fost declanșată de lipsa de respect a adversarului. Nistor a condamnat atitudinea lui Cordea față de tehnicianul de 61 de ani, menționând totodată că Daniel Pancu (antrenorul lui CFR Cluj) a intervenit pentru a calma spiritele între părți.

„Știți cum e la fotbal. Te mai împaci, te mai... Nu cred că e ok ca un jucător să-l înjure pe antrenor. Ca jucători ne mai înjurăm între noi. Putea să mă înjure pe mine până poimâine. Prima dată mi-a zis că nu pe mine m-a înjurat, apoi că a înjurat pe altcineva. Ulterior, din ce știu, i-a dat mesaj și lui Mister. Și Daniel Pancu a vorbit cu Mister, s-au împăcat”, a mai spus Nistor.

Verdictul Comisiei de Disciplină în privința incidentelor este așteptat pe 18 februarie. Între timp, în etapa a 27-a, U Cluj a trecut de Csikszereda cu 4-1. A fost meciul cu numărul 500 în Superliga pentru Nistor, care s-a apropiat la doar 15 lungimi de recordul absolut deținut de Ionel Dănciulescu.