"Oamenii pleacă, antrenorii și preparatorii nu mai vor să fie acolo"

"Nu recomand Inter Miami cât timp Messi este acolo. E un dezastru. Oamenii pleacă, antrenorii și preparatorii nu mai vor să fie acolo. Organizatoric, e rău. Tatăl lui Messi conduce clubul, practic. Nu se poate face nimic fără acordul lui și al lui Leo", era declarația șocantă a lui Mateusz Klich, în urmă cu trei săptămâni, în care dădea explicați pentru faptul că clubul din Florida nu a reușit încă să câștige titlul de campioană în MLS.



Fostul internațional polonez a semnat în această vară cu KS Cracovia, ocupanta locului al treilea în Ekstraklasa. Mijlocașul a bifat șase prezențe în cele 10 meciuri jucate de echipa la care au strălucit în trecut românii Virgil Ghiță, Sergiu Hanca și Cornel Râpă.



Klich a fost jucător important pentru Leeds United

Mateusz Andrzej Klich (35 de ani) a fost legitimat la KS Cracovia (2008-2011, 2025-prezent), VfL Wolfsburg II (2011-2012, 2014-2015), PEC Zwolle (2012-2014), FC Kaiserslautern (2015-2016), Twente Enschede (2016-2017), Leeds United (2017, 2018-2023), FC Utrecht (2018), DC United (2023-2024) și Atlanta United (2025). Are 41 de selecții și 2 goluri pentru naționala de seniori a Poloniei, cu care a participat la Euro 2020.



În palmares are KNVB Cup (2013-2014), EFL Championship (2019-2020) și Leeds United Goal of the Season (2018-2019). Acesta provine dintr-o familie de sportivi, tatăl său a jucat fotbal în prima divizie poloneză, mama sa a fost înotătoare, la fel și sora sa.

Foto - Getty Images

