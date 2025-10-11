Fundașul spaniol Sergio Reguilon este liber de contract din vara acestui an, după ce s-a despărțit de Tottenham Hotspur, nemulțumit de lipsa de jocuri în prima echipă. În vârstă de 28 de ani, Reguilon nu a fost inclus în loturile pentru Premier League sau Europa League în multe momente, astfel că fundașul și-a propus să-și rezilieze contractul cu formația la care este legitimat Radu Drăgușin.

Inter Miami, echipa lui Messi, interesată de Sergio Reguilon

Sevilla, echipa unde Reguilon a avut o perioadă de succes într-un împrumut anterior, era interesată să îl readucă în La Liga. Clubul andaluz considera că poate fi un plus important în apărare, dar până la urmă mutarea nu s-a făcut.

De asemenea, Getafe și-a arătat interesul de a-l achiziționa pe fundaș, fiind dispusă să demareze negocieri pentru un transfer liber.

În aceste zile a apărut informația conform căreia fostul jucător al celor de la Real Madrid poate ajunge lângă Messi, la Inter Miami. Decizia, ca urmare a faptului că fundașul stânga Jordi Alba ar urma să se retragă din activitate la finalul acestui sezon din MLS.

Sergio Reguilon a jucat cel mai mult în carieră la Tottenham

Ar fi o mutare interesantă pentru el, care ar părăsi, astfel, Europa. Născut în Spania, el a făcut junioratul la Real Madrid, iar de la formația din capitala Spaniei a plecat definitiv în toamna anului 2020, după ce a fost mai multe sezoane împrumutat.

A semnat, în 2020, cu Tottenham, care a decis să plătească pentru el 30 de milioane de euro. Nu s-a integrat în Anglia, fiind și de acolo împrumutat, la Atletico Madrid, Manchester United și Brentford.

Cele mai multe meciuri în carieră le-a bifat chiar la Tottenham, unde a adunat 73 de apariții, dar a și marcat de două ori și a oferit nouă pase decisive. Pentru Sevilla a evoluat în 38 de partide, a marcat de trei ori și a oferit cinci pase decisive, în timp ce pentru Real Madrid a jucat de 22 de ori și a oferit trei asisturi.

