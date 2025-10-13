Starul argentinian este anchetat de autoritățile spaniole, care au deschis un dosar penal privind vila sa de lux din Ibiza, evaluată la aproape 11 milioane de euro.

Lionel Messi este urmărit penal în Spania

Reședința, aflată într-o zonă naturală protejată, ar fi fost construită parțial fără autorizațiile necesare. Potrivit A Bola, mai multe camere din subsol, printre care un garaj și anexe, nu apăreau în planurile originale, motiv pentru care municipalitatea a refuzat să emită certificatul de locuință. În consecință, s-a deschis o procedură pentru „încălcări grave” ale Codului Urbanistic.

Messi riscă să fie obligat să demoleze părțile neautorizate pentru a-și regulariza situația. În caz contrar, demolarea ar putea fi decisă de autorități.

Surse apropiate fotbalistului susțin însă că lucrările ilegale ar fi fost făcute de fostul proprietar, înainte ca argentinianul să cumpere vila, în 2022.

