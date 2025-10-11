După retragerile anunțate ale lui Sergio Busquets și Jordi Alba la finalul sezonului, patronul englez vrea să-l aducă în MLS pe Neymar pentru a reface celebrul trident ofensiv de la Barcelona, alături de Lionel Messi și Luis Suarez.



Atacantul brazilian se află în prezent la Santos, club cu care mai are contract doar până în luna decembrie a acestui an. Astfel, Neymar poate negocia cu orice echipă, iar Inter Miami a intrat deja pe fir pentru a-l convinge.



O strategie pentru a-i convinge pe Messi și Suarez

Oficialii clubului din Florida lucrează deja la prelungirea contractelor lui Lionel Messi și Luis Suarez, iar aducerea lui Neymar ar putea fi un argument decisiv pentru a-i păstra pe cei doi. Deși discuțiile oficiale nu au demarat, publicația britanică dailymail.co.uk scrie că reprezentanții brazilianului consideră transferul în MLS o reușită, mai ales în contextul Cupei Mondiale din 2026, găzduită de SUA, Canada și Mexic. Prezența lui Neymar în campionatul american ar fi o lovitură de imagine fantastică pentru toate părțile implicate.



Trio-ul "MSN" a scris istorie la Barcelona între 2014 și 2017. În acea perioadă, cei trei sud-americani au înscris împreună un număr impresionant de 364 de goluri și au oferit 173 de pase decisive, formând unul dintre cele mai letale atacuri din istoria fotbalului.



În prezent, Inter Miami se pregătește pentru ultimele două meciuri din sezonul regulat al MLS, contra celor din Atlanta și Nashville, înainte de a intra în play-off.