Duminică seara, pe Arena Națională, Virgil Ghiță a devenit eroul României. Fundașul, care acum evoluează în Germania la Hannover 96, a înscris cu o lovitură de cap la ultima fază a meciului, după o centrare perfectă venită de la Ianis Hagi. Victoria a declanșat o bucurie imensă în rândul celor aproape 40.000 de suporteri prezenți pe stadion.



Pentru Ghiță, acest gol reprezintă poate cea mai mare realizare din cariera sa la echipa națională, pentru care a debutat în septembrie 2021, într-o partidă cu Liechtenstein. Parcursul său în fotbal a început la LPS Pitești, a continuat la juniorii lui FC Argeș și a explodat la Academia Hagi, unde a fost coleg chiar cu Ianis, omul care i-a oferit pasa decisivă.



Povestea lui Virgil Ghiță

Puțini știu însă că, în spatele zâmbetului de erou, se ascunde o suferință profundă. În octombrie 2021, cu puțin timp după debutul său la națională, Ghiță și-a pierdut mama, răpusă de o boală necruțătoare. Avea doar 23 de ani și evolua la Viitorul (actuala Farul), club pentru care a jucat până în 2022, când s-a transferat la Cracovia, în Polonia. Între timp, viața i-a adus și bucurii: s-a căsătorit și a devenit tatăl unui băiețel.



Meciul de duminică a fost unul tensionat, în care "tricolorii" antrenați de Mircea Lucescu au avut o prestație solidă. Mihăilă a lovit bara, iar Rațiu l-a pus la încercare pe portarul austriac. Golul a venit în minutul 90+5, aducând o victorie meritată și crucială pentru România în lupta pentru calificarea la turneul final.

