Cristiano Ronaldo, cel mai bun marcator din istoria preliminariilor pentru Mondial
Marți seară, Cristiano Ronaldo a reușit o dublă în remiza Portugaliei contra Ungariei, la Lisabona, scor 2-2, în preliminariile CM 2026. Lusitanii mai au nevoie de o victorie în noiembrie pentru a fi siguri de calificare la CM 2026.
După dubla cu Ungaria, Ronaldo a devenit fotbalistul cu cele mai multe goluri marcate în preliminariile pentru Cupa Mondială, nu mai puțin de 41! Atacantul lui Al Nassr este urmat în această ierarhie de Carlos Ruiz (Guatemala, 39 de goluri) și Lionel Messi (Argentina, 36 de goluri).
- 225 de meciuri și 143 de goluri are Cristiano Ronaldo la naționala Portugaliei până acum. Anul viitor este așteptat să joace la a șasea Cupă Mondială din carieră, după edițiile din 2006, 2010, 2014, 2018 și 2022.