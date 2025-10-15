După dubla cu Ungaria, Ronaldo a devenit fotbalistul cu cele mai multe goluri marcate în preliminariile pentru Cupa Mondială, nu mai puțin de 41! Atacantul lui Al Nassr este urmat în această ierarhie de Carlos Ruiz (Guatemala, 39 de goluri) și Lionel Messi (Argentina, 36 de goluri).

Marți seară, Cristiano Ronaldo a reușit o dublă în remiza Portugaliei contra Ungariei, la Lisabona, scor 2-2 , în preliminariile CM 2026. Lusitanii mai au nevoie de o victorie în noiembrie pentru a fi siguri de calificare la CM 2026.

Lionel Messi, 60 de assist-uri pentru Argentina - record!

Miercuri dimineață a evoluat și marele rival al lui Cristiano Ronaldo din ultimii 20 de ani. Argentina, deja calificată la Mondial, a disputat un meci amical contra lui Puerto Rico, câștigat cu 6-0.



Lionel Messi a fost integralist, nu a marcat, însă a pasat decisiv la golul de 2-0 reușit de Gonzalo Montiel și cel de 6-0 înscris de Lautaro Martinez.



Messi a devenit astfel fotbalistul cu cele mai multe pase decisive la echipa națională, nu mai puțin de 60. Argentinianul l-a devansat pe brazilianul Neymar (58).

La fel ca Ronaldo, Lionel Messi este așteptat ca vara viitoare să evolueze la a șasea ediție de Cupa Mondială din carieră. Spre deosebire de portughez, argentinianul a cucerit o dată și titlul mondial, în 2022.

