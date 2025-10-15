FOTO Zi istorică pentru Messi și Ronaldo: recordurile fabuloase doborâte în decurs de câteva ore la echipele naționale

Zi istorică pentru Messi și Ronaldo: recordurile fabuloase dobor&acirc;te &icirc;n decurs de c&acirc;teva ore la echipele naționale
Portughezul Cristiano Ronaldo (40 de ani) și argentinianul Lionel Messi (38 de ani) continuă să doboare recorduri impresionante spre finalul carierei.

Lionel MessiCristiano RonaldoArgentinaPortugalia
Cristiano Ronaldo, cel mai bun marcator din istoria preliminariilor pentru Mondial

Marți seară, Cristiano Ronaldo a reușit o dublă în remiza Portugaliei contra Ungariei, la Lisabona, scor 2-2, în preliminariile CM 2026. Lusitanii mai au nevoie de o victorie în noiembrie pentru a fi siguri de calificare la CM 2026.

După dubla cu Ungaria, Ronaldo a devenit fotbalistul cu cele mai multe goluri marcate în preliminariile pentru Cupa Mondială, nu mai puțin de 41! Atacantul lui Al Nassr este urmat în această ierarhie de Carlos Ruiz (Guatemala, 39 de goluri) și Lionel Messi (Argentina, 36 de goluri).

  • 225 de meciuri și 143 de goluri are Cristiano Ronaldo la naționala Portugaliei până acum. Anul viitor este așteptat să joace la a șasea Cupă Mondială din carieră, după edițiile din 2006, 2010, 2014, 2018 și 2022.

Lionel Messi, 60 de assist-uri pentru Argentina - record!

Miercuri dimineață a evoluat și marele rival al lui Cristiano Ronaldo din ultimii 20 de ani. Argentina, deja calificată la Mondial, a disputat un meci amical contra lui Puerto Rico, câștigat cu 6-0.

Lionel Messi a fost integralist, nu a marcat, însă a pasat decisiv la golul de 2-0 reușit de Gonzalo Montiel și cel de 6-0 înscris de Lautaro Martinez.

Messi a devenit astfel fotbalistul cu cele mai multe pase decisive la echipa națională, nu mai puțin de 60. Argentinianul l-a devansat pe brazilianul Neymar (58).

La fel ca Ronaldo, Lionel Messi este așteptat ca vara viitoare să evolueze la a șasea ediție de Cupa Mondială din carieră. Spre deosebire de portughez, argentinianul a cucerit o dată și titlul mondial, în 2022.

